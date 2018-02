London Ed Sheeran ist vom Weltverband der Musikindustrie IFPI zum weltweit am meisten verkaufenden Musiker des Jahres 2017 gekürt worden. Das hat der Verband in London bekanntgegeben. Der 27-jährige Sänger aus Großbritannien hatte im vergangenen Jahr mit seinem Album "Divide" und seiner Single "Shape Of You" jeweils über 30 Mal Platin bekommen. Auf den zweiten Platz kam der kanadische Rapper Drake , auf den dritten die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift.

