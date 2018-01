Wassermelder im Keller meldet Überflutung

Berlin Die Waschmaschine ist alt, und man fürchtet Wasserschäden? Ein kleines weißes Kästchen kann hier Alarm schlagen. Sogenannte Wassermelder am Boden der Küche, im Badezimmer oder im Keller schlagen Alarm, wenn die Kontaktpunkte mit Flüssigkeit in Berührung kommen, erläutert die Initiative Elektro+ in...