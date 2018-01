"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" räumt bei Globes ab

Los Angeles Der Independent-Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" unter der Regie des Iren Martin McDonagh hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Der Kriminalfilm holte drei weitere Trophäen, unter anderem für Hauptdarstellerin Frances McDormand. Auch Deutschland hat Grund zum Jubeln. Mit dem NSU-Drama "Aus dem Nichts" gewann der Hamburger Regisseur Fatih Akin den Golden Globe für den besten nicht-englischsprachigen Film. Der Thriller ist in diesem Jahr auch der deutsche Oscar-Kandidat.