In Hochwassergebieten Heizöltanks verankern

Berlin Wer in einem von Hoch- wasser gefährdeten Gebiet wohnt, muss unter Umständen seinen Tank fürs Heizöl verankern oder abdichten. Die Frist dafür läuft in Überschwemmungsgebieten im Januar 2023, in Risikogebieten im Januar 2033 ab. Auf die Regelung im Hochwasserschutzgesetz II weist der Spitzenverband...