Bei Lüftungsanlage ist Sensor für Kamin nötig

Berlin Ein Kaminofen in einem automatisch belüfteten Raum kann gefährlich werden. Denn durch die Ventilatoren der Lüftung könnten giftige Rauchgase in den Wohnraum gelangen, erläutert die Initiative Wärme+ in Berlin. Hausbesitzer sollten daher einen Luftdrucksensor installieren, der bei Unterdruck im Raum...