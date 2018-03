Weiße Wände wirken je nach Lichteinfall anders

Hamburg Weiß ist nicht gleich weiß: Je nach Lichteinfall kann die Farbe in Haus oder Wohnung durchaus unterschiedlich wirken. So wirken weiße Wände etwa rötlich am Morgen oder bläulich am Abend, heißt es in der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ (April 2018). Dunkle Zimmer reinweiß zu streichen, ist nicht immer...