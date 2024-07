Osterode. Nach dem Spiel am Freitag könnte der ein oder andere nach der Fußballparty darnieder liegen. Hier finden Sie Tipps, wie man den Kater am besten übersteht.

Am Freitag trifft die deutsche Nationalelf auf Spanien als nächsten Gegner Deutschlands im EM-Viertelfinale. Egal wie das Aufeinandertreffen auch ausgehen mag: Viele Menschen werden während des Matches emotional mitfiebern und das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich nehmen. Damit sich die Folgen eines möglichen „Katers“ in Grenzen halten, gibt der Harz Kurier daher einige Tipps, die bei aufkommender Nervosität helfen und den Tag danach lindern können.

Tabletten gegen den Kater: Gegen den Kopfschmerz, Stress und mögliche Katerstimmung helfen noch viele andere Tipps. © FMN | Ralf Gießler

Warum fiebern wir eigentlich so heftig mit, beim Fußball?

Live-Übertragungen im Sport haben eine ganz eigene Faszination. Dabei kommt es gar nicht auf die gezeigte Sportart an. Selbst Fußballmuffel sitzen bei einer Europa- und Weltmeisterschaft gebannt vor dem Fernseher und jubeln oder leiden mit. Doch warum ist das so, warum fiebern wir mit unserer Mannschaft mit? Das liegt zum einen wahrscheinlich an der Erwartungshaltung gegenüber der unterstützten Elf.

Zum anderen, vermute ich, liegt es an der Spannung des Spieles. Als Außenstehender hat man ja keinen Einfluss auf den Spielverlauf. Auch wenn wir nicht selbst auf dem Platz ackern, agieren die Sportler im Fernseher gewissermaßen stellvertretend für uns. Spiegelneuronen, die die neuronale Basis für Empathie und Mitgefühl bilden, sorgen dafür, dass man eben mitfiebert, hat die Wissenschaft herausgefunden. Das bringt körperliche Folgen mit sich: Die Muskeln sind angespannter, die Körpertemperatur steigt, ebenso Blutdruck, Puls und Stressniveau. Das muss nicht unbedingt schlecht für den Körper sein. Forscher haben darüber hinaus bewiesen, dass Sportübertragungen ganz ähnlich wirken wie ein schneller Spaziergang. Jedoch kann das Aufregen vor dem TV-Gerät auch negative Auswirkungen haben. Ein Herzinfarkt allein durch das Zusehen ist leider möglich und soll vorkommen.

Kleine Achtsamkeitsübungen vor dem Spiel helfen gegen Stress und Kater

Daher der erste Tipp: Mit kleinen, wenige Minuten dauernden Workouts kurz vor dem Spielanpfiff, gelingt es gut, aufkommende Nervosität in den Griff zu bekommen. Mein persönliches Beispiel dafür gibt die Webseite von „Beat Yesterday“. Auch meditieren hilft. Wie das funktioniert, zeigt exemplarisch die App „Headspace“.

Wen es ganz arg trifft, kann sich bereits während der Spielübertragung mit Atem- und Entspannungsübungen selbst beruhigen. Denn eine kontrollierte Atmung senkt den Puls. Webseiten, wie die der Krankenkasse AOK oder „Yoga easy“, leiten dabei an und geben Hilfestellungen. Ein weiterer, leicht umzusetzender Tipp: Das eine oder andere alkoholische Getränk einfach weglassen.

8 Tipps gegen Katerstimmung nach der Fußballparty

Wem das nicht gelingt und später an den Folgen des übermäßigen Alkoholkonsums – dem sogenannten Kater – zu leiden hat, sollte diese Tipps beherzigen. Während die Leber den Alkohol abbaut, verliert der Körper an Wasser und Mineralstoffen. Dabei wird ein Hormon weniger ausgeschüttet, welches zur Regulierung des Flüssigkeitshaushalts dient. Es tritt eine Dehydrierung ein, die dazu führt, dass das Gehirn schlechter durchblutet wird, der „Kater“ lässt grüßen. Und zwar mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindelgefühl oder Muskel und Gliederschmerzen, um nur einige zu benennen. Folgende Maßnahmen können Abhilfe schaffen und für Linderung sorgen:

Viel trinken – außer Alkohol natürlich – zum Beispiel Wasser, Tees (Anis-, Fenchel-, Kümmeltee), isotonische Getränke oder Espresso mit Zitrone. Das klassische „Katerfrühstück“: Rollmops, saure Gurken, salzhaltigen Snacks wie Salzstangen oder Hühnerbrühe, helfen dem Körper wieder auf die Beine. Bewegung an der frischen Luft oder kalt duschen. Ätherische Öle zum Einreiben, zum Beispiel die Schläfen mit Pfefferminzöl. Wenn möglich: viel schlafen. Ingwer: Gerieben und mit heißem Wasser aufgegossen, beruhigt Ingwer den Magen bei einem Kater und wirkt sich positiv auf das in Mitleidenschaft gezogene Nervensystem aus. Nicht rauchen, denn Nikotin senkt den Alkoholspiegel im Blut und vermittelt das Gefühl, noch mehr und weiter trinken zu können. Wenn es gar nicht anders geht, helfen am Ende doch nur Schmerztabletten gegen den Kopfschmerz.

Ich hoffe, diese Tipps helfen am Ende gegen den Kater, egal ob aus Frust oder aus Freude. Für die deutsche Mannschaft läuft bislang alles nach Wunsch. Auch die Gesamtbilanz gegen Spanien spricht mit jeweils neun Siegen und Unentschieden sowie acht Niederlagen leicht für die deutsche Nationalelf. Ein Sieg ist dennoch kein Selbstläufer. Denn von den letzten acht Spielen mit der La Furia Roja hat Deutschland nur eines gewonnen. Vor zehn Jahren schoss Toni Kroos 2014 den neuen Weltmeister zum Testspielsieg. Das letzte Duell in der Gruppenphase fand bei der Weltmeisterschaft in Katar statt, wo man sich mit 1:1-Unentschieden trennte. Es dürfte also am Freitag um 18 Uhr in Stuttgart spannend werden.

