Osterode am Harz. Auch an der Röddenberg Realschule haben die Schülerinnen und Schüler erfolgreich ihre schulische Laufbahn beendet. In der Galerie finden Sie alle Abschlussklassen das Jahrgangs 2024.

Klasse 10b:Klassenlehrerin: Katrin Sievert – Nele Wode – Elias Zellmann – Daniel Piquet Bertram – Ivan Zeba – Schulleiter Steffen Glaubitz Fünte Reihe: Janne Wandelt – Lion Matthies Vierte Reihe: Fiona Leditschke – Leonie Osthoff-Tralls – Luna Piela – Midya Khairi Izdeen Dritte Reihe: Amelie Hennigs – Elinor Küppers - Zweite Reihe: Shiloh Böhm – Mattes Heidelberg – Anna Eilhardt Erste Reihe unten - v. links: Kaan Bilgic – Jonas Bethe – Mohammad Al Thib © RS Röddenberg | Andrea von Gersdorff

Klasse 10c: Schulleiter Steffen Glaubitz – Clemens Thomssen – Laura Wille – Lina Winter–Jonna Peinemann – Birla Schmidt – Corvin Wippermann – Klassenlehrerin Nina Kunz Vierte Reihe: Maryam Sarwari – Jaon Nock – Jeremy Saiu Dritte Reihe: Julia Struberg Janßen- Kenan Kücükcöne – Mika Pinnecke – Marvin Lang Zweite Reihe: Emily Knoll - Sonja Knorrn – Kimberly Küster Erste Reihe unten - v. links: Ayen Blankenberg – Len Ehlert – Halouna Hartung – Leen Khudir Sebastien Bode – Tristan Engelhardt – Liam Kassing – Isabell Gunia © RS Röddenberg | Andrea von Gersdorff

Klasse 10d: Benjamin Sohns – Joscha Woiwode – Max Schmidt – David Thomas -Marian Willmer – Till Selzer- Schulleiter Steffen Glaubitz. Klassenlehrerin: Anke Ebelsberger – Jonas Zajonz – Magnus Fuhrmann – Danny Epp – NaomiWaczenski – Lucy Kraus – Lina Koch. Vierte Reihe: Philpp Ohse – Mohamed Kassem – Fabian Jung – Daniel Holm Dritte Reihe: Arina Mokrina Zweite Reihe: Lilli Mehlhorn - Kenan Güdücü - Selin Güdücü – Selina El Azaizeh Erste Reihe unten – v. links: Natalie Blasig – Safiye Aydemir – Mikail Ari – René Brandes © RS Röddenberg | Andrea von Gersdorff