Osterode am Harz. Die Schülerinnen und Schüler der BBS II aus Osterode haben ihre Abschlüsse in der Tasche. In der Galerie finden Sie alle Fotos von der bewegenden Verabschiedung.

Klasse B7QAM22b: Karina Binfet, Emily Burmeister, Fatima Dehqan, Carolin Dittrich, Marie Hass, Amy Kohlstruck, Joyce Amy Kolenda, Joy Linnemann, Alina Markus, Tammy Celine Rietzel, Jonas Rost, Christopher Schmökel, Lucas Schneegans, Annalena Thiemert, Aaliyah Weiß mit Lehrerin Katrin Büschel unterstützt durch Miriam Dal Pra-Stricker. © Schule | BBS2 Osterode

Klasse B7QAM22c: Ola Abdulsamad, Claudia Apel, Colleen Bauersfeld, Nele Brandt, Annika De Haar, Samantha Diedrich, Fabienne Dreymann, Annalena Gabriel, Rieka Henze, Denise Hirschhausen, Sarah Krause, Alaa Mahdi Salih, Emiliy Placht, Sandra Tostmann mit Lehrer Kinan Darwisch unterstützt durch Melanie Warnecke. © Schule | BBS2 Osterode

Klasse F2QM22a: Meryem Ayyildiz, Kaja Lucienne Blattner, Samira Coesfeld, Johanna Drewes, Ilaria Hamdan, Sandra Hartung, Leonie Hausmann, Nina Horenburg, Nikola Mennecke, Marie Mielinski, Janina Rothe, Lea Schmidt, Carolin Scholtyssek, Carolin Warnecke, Delia Weinreich, Lea Marie Wiegand,Uljana Yurassik mit Lehrerin Martina Ludwig. © Schule | BBS2 Osterode