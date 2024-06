Osterode. Aktuelle Buchempfehlungen von Buchhändlern aus dem Altkreis Osterode und der Harzer Autorin Katja Kruckeberg: Welche Lektüre sie in den Koffer packen würden.

Auch wenn das Wetter sich noch nicht wirklich für den Sommer entscheiden kann, so steht doch für die meisten Leute der Sommerurlaub kurz bevor. Und ins Reisegepäck gehört bei vielen mindestens ein Buch. Die Experten des Buchhandels aus dem Altkreis Osterode haben einige Empfehlungen parat und stellen dabei fest, dass nicht jedes Buch für den Strand geeignet ist, denn wenn die Sprache eher leise anmutet, dann liest es sich vielleicht besser auf dem Balkon oder im Garten.

Lesetipps im Überblick: Buchwichtel mögen es spannend – und musikalisch

Beim Sommerwichteln in der Buchhandlung Moller in Bad Lauterberg präsentierten die Buchwichtel ihre Titel des Jahres. Susanne Kinne empfiehlt „The Family Guest“ von Nelle Lamarr, ein Buch, das dem neuen Genre „bookouture“ zugeordnet wird, obwohl sich dahinter eigentlich ein britischer Verlag verbirgt. Ein bildschönes, nettes, perfektes Mädchen kommt als Austauschschülerin in eine Familie, die schon schwierige Zeiten durchgemacht hat. Aber sie ist alles andere als perfekt und treibt ein perfides Spiel. In ständigen Perspektivwechseln entwickelt sich ein spannender Psychothriller mit ungeahntem Ausgang.

Laurent Weydmann (von links), Susanne Kinne, Leonie Hensel und Felix Quendler aus der Buchhandlung Moller stellen ihre Buchempfehlungen vor. © FMN | Doreen Westphal

Auch Leonie Hensel hat es ein Thriller angetan: „Notizen zu einer Hinrichtung“ von Danya Kukafka. Ein verurteilter Serienmörder ist sich seiner Taten zwar bewusst, fühlt sich aber missverstanden. In den zwölf Stunden vor seiner Hinrichtung reflektiert der Täter vor allem die ihn prägenden Frauen seines Lebens. Der Leser entwickelt Sympathien für den Mörder, ein Narrativ, das die Faszination von Verbrechen beschreibt.

Aus dem Bereich Dark-Fantasy stellt Felix Quendler den Titel „Nacht Engel Nemesis“ von Brent Weeks vor, das in eine Schattenwelt abtaucht, die geprägt ist von Ungerechtigkeit und Rache. Der Nachtengel verkörpert die Vergeltung mit der Macht des schwarzen Ka‘kari. Aber was geschieht, wenn ein zweiter Ka’kari auftaucht und in die falschen Hände gerät? Der Cliffhanger am Ende lässt den Leser verwirrt zurück und auf die Fortsetzung fiebern.

Laurent Weydmann nimmt ein komplett anderes Buch mit in sein Urlaubsgepäck und wenn es noch den guten alten Walkman geben würde, wäre dieser auch dabei. So wird es aber eine Musikbox und Spotify darf auf dem Handy nicht fehlen, denn das Buch liefert auch einen QR-Code zur Playlist von allen Musiktiteln mit. „Voyage, Voyage“ von André Boße begibt sich auf eine Reise durch Frankreich und seine Popmusik.

Buchempfehlung 2024: Heimische Historie gepaart mit Spannung

Tino Bielefeld, Inhaber der Buchhandlung Otto Dörpmund in Bad Grund. © Buchhandlung Otto Dörpmund | Tino Bielefeld

Der Lesetipp von Tino Bielefeld, Inhaber der seit 140 Jahren in Bad Grund ansässigen Buchhandlung Otto Dörpmund, heißt „Solange die Schienen singen“ von Hans-Joachim Wildner. „Es ist ein spannender Roman mit historischem Hintergrund aus der Zeit der Industrialisierung und den Bau der Harzquer- und Brockenbahn. Da man als Harzer die Schauplätze und den Autor von seinen Lesungen in Bad Grund ja selber kennt, fasziniert mich das Buch besonders. Als Sammler von alten Kautabak-Reklameschildern freut mich, dass auch die Kautabakfabrik G.A. Hanewacker in Nordhausen im Roman eine Rolle spielt und den Bau der Bahn forderte. Es gab jedoch auch Widerstand, da Fuhrleute und Handwerker um ihre Existenz fürchten, so gerät der Eisenbahningenieur Franz von Gleiwitz zwischen die Fronten der Interessen“, erklärt Bielefeld.

Alter Kautabak - Reklameschildern der Kautabakfabrik G.A. Hanewacker in Nordhausen. Die Firma spielt auch eine Rolle im Roman „Solange die Schienen singen“. © Buchhandlung Otto Dörpmund | Tino Bielefeld

Lesetipp: Mörderisches für die Hängematte

Seine Mitarbeiterin Ina Mühlhause mag es mörderisch spannend: „Meine Buchempfehlung für einen Sommerabend in der Hängematte: ,Ein mörderisches Paar – Der Verdacht’. Es ist Teil 2 der neuen Reihe von Klaus-Peter Wolf. Die erste Reihe sind seine spannenden Ostfriesen Krimis. Spannung, Humor und Charme sind für mich super Lektüre für Entspannung, am Strand sitzen, das Meer im Hintergrund rauschen hören, den warmen Sand an den Füßen spüren und dazu ein Küsten-Krimi von Wolf, wobei man sich völlig in den Krimi reindenken kann. Besser kann man den Urlaub nicht genießen“.

Ina Mühlhause, Mitarbeiterin der Buchhandlung Otto Dörpmund in Bad Grund, empfiehlt „Ein mörderisches Paar - Der Verdacht“. © Buchhandlung Otto Dörpmund | Tino Bielefeld

Am Meer die Seele baumeln lassen

Lena Herrmann, Filialleiterin von Thalia in Osterode, empfiehlt Urlaubsgefühle mit „Sonntags am Strand“ von Alexander Oetker. „Man könnte beim Lesen dieses Buches meinen, dass man selber in Italien am Meer sitzt und die Seele baumeln lässt. Man erlebt einen wunderschönen Tag am Meer und lernt vier ganz unterschiedliche Paare kennen, die zurück zur Liebe finden.“ Hauptakteur ist Strandwärter Enzo. Früher hat seine Frau jeden Mittag mit Freude für alle Strandgäste hausgemachte Pasta gekocht, seit ihrem Tod kocht er in Gedenken an sie. „Stück für Stück trudeln immer mehr Strandbesucher ein und mit ihnen diese kleine, liebevolle Geschichte. Die Atmosphäre dieses Buches wird so locker und leicht beschrieben, dass es unglaublich einfach ist, sich in das Leben der Personen hineinzuversetzen. Es ist eine einfache und doch schöne Urlaubslektüre mit ganz viel Amore und Italien-Feeling.“

„Sonntags am Strand“ von Alexander Oetker ist der Lesetipp von Lena Herrmann, Filialleiterin Thalia Osterode. © Hoffmann & Campe | Atlantik Verlag

Katja Kruckeberg lüftet Geheimnis

Die gebürtige Harzer Autorin Katja Kruckeberg lüftet in ihrem neuen Roman „Sophias Geheimnis“ das Geheimnis für ein glückliches und vor allem gesundes und sinnerfülltes Leben. Ihr Alter Ego Sophia jettet als Speakerin und Coach um die Welt und lebt für ihren Beruf – immer das Wohlergehen ihrer Kunden im Blick, ist sie aber selbst nicht glücklich. Dank einer Begegnung mit dem alten Bankier Leonardo spürt die junge Frau plötzlich die Kraft, all das zu ändern, was sie vorher zurückgehalten hat.

Dr. Katja Kruckeberg. © Katja Kruckeberg | Carl Rakip

Und laut Verlag gebe es fünf Gründe, „Sophias Geheimnis“ im Urlaub zu lesen: 1. Es sei so fesselnd, dass man es nicht aus der Hand legen möchte. 2. Die Geschichte sei wunderschön geschrieben. 3. Sie nehme die Leser mit auf eine Reise um die Welt. 4. Es motiviere, stärke und mache schon beim Lesen gute Laune. 5. Es sei voller poetisch anmutender Psychologie und praktischer Impulse für das eigene Leben.

Der neue Roman von Katja Kruckeberg. © Buch Contact | Scorpio Verlag

Bücher zu gewinnen - einfach mitmachen

Die Buchhändler und Autorin Katja Kruckeberg stellen ihre empfohlenen Bücher für eine Verlosung bereit.

Es gibt je ein Exemplar von „The Family Guest“, „Notizen zu einer Hinrichtung“, „Nacht Engel Nemesis“, „Voyage, Voyage“, „Solange die Schienen singen“ und „Ein mörderisches Paar“ - Der Verdacht“. Außerdem verlosen wir drei Mal ein Exemplar von „Sonntags am Strand“ und fünf Mal das Buch „Sophias Geheimnis“.

Wer teilnehmen möchte, sendet bis Sonntag, 23. Juni 2024, eine E-Mail mit seinem Wunschbuch und dem Kennwort „Lesetipps“ an redaktion-harzkurier@funkemedien.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.