Förste. Nach dem Auftritt beim Bandcontest im Osteroder Kurpark wurden Purple Trees aus Förste jetzt spontan für einen weiteren Contest gebucht.

Noch Anfang des Monats maßen sie sich im Kurpark in Osterode am Harz beim Bandcontest im Rahmen der Veranstaltung „Feierabend meets Kultur im Park“ mit vier weiteren Bands – und erreichten mit ihrer Performance bestehend aus ausschließlich eigenen Songs den zweiten Platz. Jetzt müssen sie erneut im musikalischen Wettstreit mit drei Bands aus der Region eine Jury - und vor allem ihr Publikum - überzeugen. Die Rede ist von den vier Jungs der Förster Band Purple Trees.

Schon am heutigen Samstagabend, 15. Juni, stehen Jano, Jakob, Melvin und Ayke auf der Bühne in der Musa in Göttingen – und müssen sich beim Regionalentscheid des Local Heroes Bandcontests erneut gegen musikalische Mitstreiter durchsetzen. Dabei treten sie ab 19 Uhr gegen JK_Unless, Kleiner als 3 und Over Your Head an. Der Gewinner des heutigen Bandcontests qualifiziert sich für die nächste Runde „Local Heroes“ in Hannover. Musikalischer Pate von „Local Heroes Niedersachsen“ ist übrigens kein Geringerer als Oomph!- und Der Schulz-Frontmann Daniel Schulz aus Bad Grund.

Local-Heroes-Verantwortliche werden bei Contest im Kurpark im Harz aufmerksam

Die Werbung der Förster Jungs für den Bandcontest „Local Heroes“ am heutigen Abend in Göttingen war dabei eher ein Zufall – und für die vier Musiker ganz schön spontan: So wurden sie direkt nach ihrem Auftritt im Osteroder Kurpark von einem der Local-Heroes-Verantwortlichen angesprochen und ermutigt, sich noch für den Wettbewerb in Göttingen zu bewerben. Das hatten die Jungs zwar unlängst getan, bisher aber keine Antwort erhalten – das sollte sich jetzt aber ändern: Binnen einer Woche wurden die Förster Jugendlichen gebucht. Denn mit ihren eigenen Songs, ihrem jungen Alter (keiner der Jungs ist älter als 23) und ihrem Wohnsitz im Landkreis Göttingen haben Purple Trees ohnehin alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung erfüllt.

Jetzt sind sie heute Abend kurzfristig beim Regionalentscheid in der Kreisstadt am Start – und hoffen auf ordentlich Unterstützung aus ihrer Heimat, dem Altkreis Osterode. Nicht zuletzt, weil es heute Abend vor allem auch auf das Voting des Publikums in der Musa ankommt. mel

Der Regionalentscheid des Local-Heroes-Bandcontests findet am Samstag, 15. Juni, ab 19 Uhr in der Musa, Hagenweg 2a, in Göttingen statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. In der Zeit der Beratung der Jury spielen die Sieger des Local-Heroes-Bandcontests des vergangenen Jahres, Ilanoor.

