Osterode. Aufgrund eines Eingabefehlers bekamen Osteroder Kinder zweideutige Wahlwerbung der Grünen. Das sagt die Stadtverwaltung dazu.

Fehler passieren, wo gehobelt wird, fallen Späne: Ende Mai berichtete der Harz Kurier darüber, dass sechsjährige Kinder aus Osterode Wahlwerbung der Grünen erhielten. Die Partei will mit der Aktion Erstwähler für sich gewinnen. Um an die Adressen der Erstwähler zu gelangen, darf die Partei die Meldeämter um Hilfe bitten. Das ist gesetzlich verankert. Aber: Aufgrund eines Eingabefehlers in der Osteroder Stadtverwaltung ist es dann passiert, dass in diesem Fall die Daten und Adressen von kleinen Kindern an die Partei geschckt wurden. Die Grünen selbst könenn nichts für die Panne, denn es wurden keine Geburtsdaten übermittelt, so dass man in Berlin den Fehler nicht hätte bemerken können.

Stadt Osterode entschuldigt ich öffentlich in den sozialen Medien

„Liebe Eltern, manchmal passieren Fehler, die nicht passieren dürfen“ schreibt nun die Stadt Osterode auf der Social Media Plattform Facebook und will sich so bei den betroffenen Eltern und Kindern entschuldigen. „Einige Minderjährige der Stadt Osterode am Harz im Alter von sechs bis fünfzehn Jahren erhielten Wahlwerbung von der Partei Bündnis 90/Die Grünen, die grundsätzlich nur an Erstwählerinnen und Erstwähler (Zielgruppe 16-18 Jahre) der Europawahl am 9. Juni 2024 adressiert sein sollte“, heißt es weiter in dem Post vom Freitag, dem 31. Mai.

„Bei der Beantwortung der Anfrage ist den zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung ein Eingabefehler im Rahmen des Suchlaufs unterlaufen und es wurden nicht die Daten der Personen ab 16 Jahren, sondern die Daten der Personen ab 6 Jahren herausgegeben. Die Auskunft umfasste Namen, Vornamen und Adressen. Es wurden keine Geburtsdaten übermittelt“, kann man hier weiter lesen.

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen daraus entstanden sind und bitten Sie und Ihre Kinder um Entschuldigung.“ Stadtverwaltung Osterode

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen daraus entstanden sind und bitten Sie und Ihre Kinder um Entschuldigung.“ So endet der Post der Stadtverwaltung.

Osteroder Facebookgemeinde ist geteilter Meinung

Die Osteroder Facebookgemeinde reagiert zum Teil verständnisvoll. „Wo gearbeitet wird passieren leider auch mal Fehler. Es wurde niemand verletzt oder Ähnliches“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer.

„Aber man hat sich öffentlich entschuldigt und sicher daraus gelernt und dann sollte es auch gut sein“, schreibt ein anderer.

Ein dritter Nutzer schreibt: „ Hallo ich bin ein betroffener Vater. Es kam ein Brief an meine Tochter - mehr nicht. Der entstandene Schaden für uns hält sich sehr in Grenzen bzw es gibt keinen...“

Es gibt auch Kritik in den sozialen Medien

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die vor allem an den Datenschutz denken: „Das sieht der Datenschutzbeauftragte im Land Niedersachsen eventuell wohl anders, gerade im öffentlichen Dienst?“, fragt ein weiterer Nutzer kritisch nach. Ähnlich äußert sich ein weiterer Nuter: „Es gehört sich einfach nicht empfindliche zu schützende Daten weiter zugeben!“

Die Mutter eines betroffenen Kindes schreibt dazu: „Also unsere Familie war sehr schockiert!“

Am Ende erklärt ein anderer Nutzer unter dem Post der Stadtverwaltung: „Die Grünen können nichts dafür. Wenn man richtig gelesen hat der Mitarbeiter der Stadt einen Eingabefehler gemacht. Die Partei kann die übermittelten Daten nicht überprüfen da keine Geburtsdaten rausgegangen wurden. Die Abfrage und Übertragung an die Grünen verstößt nicht gegen den Datenschutz. Jeder Bürger kann eine Abfrage der Wohnanschrift stellen.“

