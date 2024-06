Osterode. Tolle Landschaft und knifflige Rätsel - Mit einem Angebot für Schnitzeljagd-Fans kann man den Harz neu entdecken - und sich im Ranking messen. Die Touren gibt‘s beim Harz Kurier.

Auf Schnitzeljagd durch den Harz: Für alle, die gerne beim Wandern oder Spaziergehen den Harz erkunden, und außerdem Rätsel mögen, gibt es jetzt ein Angebot: 13 Thementouren führen Fans des Mittelgebirges auf Rätsel-Runden durch den ganzen Harz. Die „Harzschnitzeljagd“, wie das Konzept heißt, vereint Wanderlust mit Spaß und Denksport.

In den Tourenheften, die man unter anderem im Service-Center des Harz Kurier kaufen kann, gibt es die Wegbeschreibung und eine Karte der Strecke, außerdem nützliche Informationen – und natürlich, das Wichtigste: die Aufgaben. Denn was ist eine Schnitzeljagd, ohne Rätsel, die es zu lösen gilt?

Auf Rätseltour durch den Harz: So läuft es ab

„Wir bringen nicht nur deine Beine in Schwung, sondern auch dein Köpfchen“, versprechen die Macher der Harzschnitzeljagd. Ausgestattet mit einem Tourenheft warten pro Tour rund 12 Stationen mit kniffligen, lustigen oder kreativen Aufgaben. Mit dem Heft geht es vom Startpunkt der Tour aus geführt durch die Anweisungen von Station zu Station, an denen jeweils eine Frage oder eine Aufgabe wartet. Sind alle Aufgaben gelöst, können die Ergebnisse online eingetragen werden. So wird man automatisch im Ranking aufgenommen.

Die Hefte für die Schnitzeljagd durch den Harz gibt es auch im Service-Center des Harz Kurier. © FMN | Svenja Paetzold-Belz

Da die Touren über Stock und Stein führen können, empfehlen die Macher der Schnitzeljagden festes Schuhwerk und je nach Wetterlage auch wetterfeste Kleidung. „Orientiere dich an unseren Anweisungen und an den Wegesrandschildern, so findest du alle Stationen und wieder zurück zu deinem Startpunkt“, geben sie vor allem den nicht ortskundigen Wanderern mit auf den Weg.

13 Touren im ganzen Harz: Hier kann man überall auf Schnitzeljagd gehen

Bei der Auswahl der Touren haben Harz-Fans die Qual der Wahl: Auf der Gipfelstürmer-Tour geht es so zum Beispiel durch das magische Okertal bei Goslar, andere führen auf den Wurmberg bei Braunlage im Oberharz, rund um die Clausthaler Teiche oder über den Liebesbankweg nach Hahnenklee. Da das Team von Harzlandung, die Macher der Touren, seinen Sitz in Osterode am Harz hat, gibt es aber auch viele Möglichkeiten, im Altkreis Osterode unterwegs zu sein. So geht es auf der Zwergentour rund um Bad Sachsa und Walkenried, durchs Kuckanstal führt eine Tour auch über den Teufelsstieg im Südharz. Außerdem führt eine Runde rund um die bei Osterodern als Ausflugsziel beliebte Gipskarstlandschaft am Hainholz.

Schnitzeljagd im Harz: Ein Spaß für die ganze Familie?

Geeignet sind die Runden laut den Machern für alle Wanderbegeisterten, Harzfreunde, Stempelsammler und Abenteuerlustige. Ist man erst einmal ausgestattet mit einem Heft, können die Touren alleine, in einer Gruppe, mit Freunden, mit dem Partner oder der Partnerin, den Kolleginnen und Kollegen oder der Familie unternommen werden. Für Letztere gibt es sogar einige eigens auf Kinder zugeschnittene Runden – etwa die Einhorntour, die – wie sollte es auch anders sein – rund um die Einhornhöhle bei Scharzfeld führt.

Antreten gegen andere Schnitzeljäger im ganzen Harz

Wer die Herausforderung liebt und sich auf der Tour auch mit anderen messen will, kann das Ergebnis seiner Schnitzeljagd online im Ranking eintragen. An den Heften befindet sich je ein individueller Code, mit dem man sich online registrieren kann. Das Ranking endet dann immer zum Jahresende. Dann wird der beste Schnitzeljäger des Jahres gekürt und gewinnt auch noch einen Preis. Im nächsten Jahr kann dann erneut am Ranking teilgenommen werden. Im Heft enthalten ist allerdings immer nur ein Code für die Registrierung. Wer innerhalb der eigenen Gruppe gegeneinander antreten will, muss demnach so viele Hefte besorgen, wie Teilnehmende im Ranking auftauchen sollen.

Die Hefte sind zum Preis von 16,95 Euro auf der Website von Harzlandung und im Service-Center des Harz Kurier im Gipsmühlenweg 2 - 4 in Osterode zu den Öffnungszeiten erhältlich oder im Online-Shop auf schnitzeljagd-harz.de.

