Lerbach. Starke Nerven brauchen die Bewohner von Lerbach bei Osterode weiterhin: Seit dem 15. Mai ist ein Teil der Hauptstraße gesperrt. Der aktuelle Stand.

Seit dem 15. Mai ist ein Teil der Hauptstraße in Lerbach, die Friedrich-Ebert-Straße, gesperrt

Schuld an der Sperrung ist ein Rohrbruch, der aktuell von Mitarbeitenden der Harz Energie behoben wird

Lauter Knall am Dienstagabend, 14. Mai: Ein Wasserrohrbruch in der Friedrich-Ebert-Straße, etwa auf Höhe der Hausnummer 84, hat am Mittwoch, 15. Mai, für Verkehrsbeeinträchtigungen in Lerbach bei Osterode am Harz gesorgt. Anwohner berichtete, dass das Rohr am Dienstagabend mit einem lauten Knall geplatzt ist. Wassermassen sprudelten unter dem Asphalt hervor und strömten auf die Straße. Auch nach Pfingsten sieht die Lage für Anwohner vor Ort nicht besser aus, wie die Stadt auf ihrer Homepage bekannt gibt.

Rohrbruch in Lerbach: Arbeiten verzögern sich bis 31. Mai

Die Ortsdurchfahrt ist aufgrund der Reparaturen weiterhin gesperrt. Deswegen kann man nicht durch das Dorf fahren. Schilder weisen an den Ortseingängen darauf hin, die Stadt bittet, die ausgeschilderte Umleitung über die B241 zu nutzen. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 31. Mai anhalten. Betroffen ist die Hauptstraße im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, Hausnummer 87.

