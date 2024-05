Osterode am Harz. Das Kind ist erst drei Jahre alt und leidet an einem Hirntumor. Ihre Tante hofft, mit einem Spendenaufruf die Belastung der Behandlung abzumildern.

Gerade erst haben die Eltern den dritten Geburtstag von Luana aus Osterode am Harz gefeiert, als sie die Diagnose erhalten: Das Mädchen leidet an einem Hirntumor. Genauer handelt es sich um ein sogenanntes Medulloblastom mit Metastasen im Zentralnervensystem. Um den horrenden Kosten der Behandlung und der Belastung für die Familie entgegenzuwirken, hat Sonja Heuer, Luanas Tante zweiten Grades, für ihre Nichte eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 10.000 Euro versucht sie so zu sammeln, um der Familie bei der Behandlung finanziell unter die Arme zu greifen.

Luana aus Osterode: Ein Tumor so groß wie ein Pfirsichkern

Auf der Spendenplattform „GoFundMe“ startet sie deswegen am 4. Mai eine Spendenaktion für Luana. „Meine Cousine und ihr Freund haben mit ihrer Tochter Luana einen sehr, sehr harten Weg vor sich und ich möchte irgendwie versuchen, einen Beitrag zu leisten“, schreibt sie dazu auf dem Portal. Dort schilder sie auch die Entdeckung des Tumors bei ihrer Nichte: „Am 18. April wurde bei der Kleinen ein Gehirntumor festgestellt, zwei Tage nach ihrem dritten Geburtstag, den wir eigentlich am Samstag gefeiert hätten. Der Tumor, so groß wie ein Pfirsichkern, wurde operativ entfernt, dabei wurde festgestellt, dass er schon gestreut hat.“

Für die Familie so bereits eine schwere Belastung. Doch die Behandlung ist zusätzlich noch mit logistischen Hürden versehen, denn die Klinik, in der Luana behandelt wird, liegt in Essen in Nordrhein-Westfalen: „Sechs bis sieben Monate intensive Chemo-Therapie, dann sieben Wochen Bestrahlung, im 200 Kilometer entfernten Essen und danach nochmal Chemo. Das bedeutet für die Familie eine unfassbare Belastung und so schlimm diese ganze Situation schon ist, wurde mir schnell klar, was alles daran hängt und was für Sorgen man plötzlich noch hat“, schreibt Heuer auf GoFundMe.

Spendenaktion für Luana aus Osterode: Soviel Geld ist schon zusammengekommen

Ihr Ziel sei es, dass ihre Cousine sich ganz auf Luana und die Genesung konzentrieren könne. Denn während der intensiven Behandlungszeit werde es höchstwahrscheinlich keine Möglichkeit für ihre Cousine geben, ihre Jobs auszuüben. „Man möchte so viel helfen, aber man kann nichts tun, außer für sie da zu sein, zu beten, an ihrer Seite zu stehen – aber den Kampf vor Ort führen sie alleine.“ Sonja Heuer hofft daher, dass die ein oder andere kleinere oder größere Spende zusammenkommt. Bisher läuft ihre Spendenaktion tatsächlich sehr gut. Bis Mitte Mai sind bereits rund 220 Spenden auf dem Portal in Höhe von insgesamt fast 7.800 Euro eingegangen.

Zur Spendenaktion für Luana gelangen Sie hier: www.gofundme.com/f/unterstutzung-fur-schwere-zeiten

