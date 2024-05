Osterode. Nach langer Zeit erhöhen wir aufgrund steigender Kosten den Preis für unser Digital-Paket, also E-Paper und Plus-Inhalte. Das müssen Sie wissen.

Liebe Leserinnen und Leser!

Die steigenden Preise in vielen Bereichen gehen auch an uns nicht spurlos vorüber. Leider kommen wir nicht umhin, nach einer 19-monatigen Phase der Preisstabilität, die Preise für Ihr Digital-Paket anzupassen.

Ab dem 1. Juni 2024 beträgt der reguläre monatliche Bezugspreis für das Digital-Paket (E-Paper und PLUS-Inhalte auf harzkurier.de) 33,90 Euro. Für Premium-Kunden (gedruckte Zeitung, E-Paper und PLUS-Inhalte auf harzkurier.de) ändert sich nichts, die digitalen Inhalte bleiben auch weiterhin kostenloser Bestandteil des Premium-Pakets.

Premium-Kunden können sich unter www.harzkurier.de/freischalten kostenlos für die digitalen Inhalte registrieren.

Das bietet Ihnen das Digital-Paket mit E-Paper des Harz Kurier

Auf diese Weise können wir Ihnen auch in Zukunft unabhängigen, regionalen Qualitätsjournalismus bieten. Denn das ist unsere Mission: Sie jeden Tag mit den wichtigsten Neuigkeiten aus der Region zu versorgen.

Im E-Paper finden Sie neben diversen Magazinen, Beilagen und digitalen Kreuzworträtseln auch eine weitere Ausgabe pro Woche – den „Harz Kurier am Sonntag“. Zusätzlich steht Ihnen das E-Paper täglich schon am Vorabend zur Verfügung. So sind Sie immer aktuell und umfassend informiert.

