Osterode am Harz. Wie schön wird das Wetter an Himmelfahrt und dem Wochenende? Wir schauen in den Wetterbericht für den Harz und fassen die Aussichten zusammen.

Am Donnerstag, 9. Mai, 2024, ist nicht nur Europatag, sondern auch Christi Himmelfahrt. Viele Menschen nutzen den Feiertag, der auch Vatertag genannt wird, außerdem als Brückentag für ein verlängertes Wochenende. Doch wie wird das Wetter im Harz in den nächsten Tagen?

Das Harz-Wetter am Vatertag, 9. Mai: Sonne und Wolken bei milden Temperaturen

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch voraussagt, ziehen in Niedersachsen am Donnerstag nach Auflösung anfänglicher Nebelfelder von Nordwesten her Wolkenfelder auf. Ansonsten gibt es längere sonnige Phasen. Die Temperatur soll im Harz und an der See auf höchstens 15 Grad ansteigen, in den restlichen Teilen Niedersachsens herrschen 18 bis 22 Grad. Es weht ein schwacher Wind.

Verlängertes Wochenende dank Brückentag - so wird das Wetter im Harz

Am Freitag und Samstag bleibt es im Oberharz wie etwa Braunlage und Torfhaus etwas stärker bewölkt, dafür soll es aber auch ein paar Grad wärmer werden. Das besagen Daten des Weather Channels auf weather.com am Mittwoch. Demnach wird in den nächsten Tagen kein Regen erwartet.

Wettervorhersage: Im Harz wird es am Sonntag wohl am schönsten

Am Sonntag könnte dann der schönste Tag des langen Wochenendes werden: Die Sonne zeigt sich in den oberen Lagen des Harzes wieder vermehrt am Himmel und die Anzeige im Thermometer klettert auf bis zu 19 Grad Celsius - im Umland des Harzes, zum Beispiel Osterode oder Goslar, erwartungsgemäß sogar noch etwas höher. Hier soll dann auch wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden.

