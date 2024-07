Das meiste Geld wird im Altkreis Osterode in der Oberschule Hattorf investiert: Hier gibt es weitere Unterrichtsräume in Modulbauweise - für 800.000 Euro. Außerdem ist eine 100-Meter-Laufbahn in Arbeit, diese hat der Landkreis mit 50.000 Euro in seinen Haushalt eingeplant. © HK | Herma Niemann