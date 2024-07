Herzberg. Die Wildtiere, die am Jues leben, gehen wandern, auch auf den Straßen. Warum jetzt die Polizei kam und was Autofahrer tun sollten.

Die Schwäne, die ursprünglich auf dem Jues in Herzberg leben, haben am Sonntag einen Spaziergang gemacht. Dabei haben sie kurzfristig dafür gesorgt, dass der Verkehr auf der Juesholzstraße gestört wurde. Autofahrer und Polizei nahmen es aber zunächst gelassen hin.

Die Schwäne wollten, so vermutet es Manuela Voigt vom Juesseehilfe Verein, den Klee auf der anderen Straßenseite fressen. „Schwäne wandern immer, das ist eigentlich normal“, erzählt sie am Montag am Telefon. „Sie sind dann auf Futtersuche.“ Bis zum Herbst müsse man immer wieder damit rechnen, die Tiere auf der Straße zu treffen.

Besonders auf folgenden Straßen sollte man vorsichtig unterwegs sein:

Juesholzstraße

Schulberg

Juesseestraße

Juesweg

Scharzfelder Straße (Einmündung auf die Juesholzstraße)

Das ist nicht ungefährlich, denn die Schwäne bleiben natürlich nicht stehen, um erst mal zu schauen, ob ein Auto kommt. Die gehen einfach los. Besonders heikel sei das, so Manuela Voigt, am Schulberg nahe des Jues, vor allem aufgrund der dortigen Kurve und der Steigung.

Schwäne am Jues: Herzberger Verein kämpft um Hinweisschilder

„Wir würden dort gern Schilder aufstellen, wir würden die auch selbst bezahlen, aber bislang dürfen wir sie nicht aufstellen“, erzählt Voigt weiter. Sie denkt da an Hinweis- oder Warnschilder für die Autofahrer, ähnlich der Krötenwanderungs-Schilder. Sie fände eine Warnung für die Autofahrer und auch Radfahrer aber gut, denn ein plötzlich auftauchender Schwan auf der Straße sei gefährlich.

Das sieht auch die Polizei so. Ein Sprecher der Wache in Herzberg gibt daher Tipps, für den Fall, dass auf einmal Schwäne vor dem Auto hermarschieren:

Auf den Straßen run um den Jues langsam und sehr vorausschauend fahren

Auf die Tiere achten

Wenn ein Schwan auf der Straße steht: Anhalten, den Warnblinker einschalten

Falls die Tiere nicht von selbst von der Straße gehen: Die Polizei rufen

Wer unsicher ist, sollte ruhig die Polizei anrufen, sagt der Sprecher aus Herzberg. „Es ist ja eine Gefahr im öffentlichen Verkehrsraum, dafür sind wir da. Vor allem auch für Radfahrer könnte das gefährlich sein.“

Am 30. Juni 2024 laufen Schwäne in Herzberg über die Straße. Die Polizei sichert den Verkehr © FMN | Privat

Am Ende ist am Sonntag aber nichts passiert. Manuela Voigt lobt alle Beteiligten: „Die Polizeibeamten sind immer nett und hilfsbereit, die sind sofort da. Aber auch die Autofahrer reagieren rücksichtsvoll.“

