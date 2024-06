Herzberg. Unbekannte haben die Schilder vom Pfahl im Domeyerpark montiert, jetzt sind sie weg. Mit diesem Appell wendet sich die Stadt an die Öffentlichkeit.

Vor etwa einem Jahr wurde im Domeyerpark in Herzberg ein Freundschaftspfahl aufgestellt. An diesem waren bislang zwei Hinweisschilder in Esperanto montiert. Bislang, denn bisher unbekannte Täter haben die Schilder abmontiert und nun sind sie weg.

Peter Zilvar, der einst die Esperanto-Gesellschaft in Herzberg mitgründete, hatte sich jüngst an die Stadt Herzberg gewandt und darauf aufmerksam gemacht, dass die Schilder offenbar mutwillig abmontiert wurden. Seitdem sind sie weg. Für die Stadt Herzberg ist das ein Verlust, denn, so erklärt es Bürgermeister Christopher Wagner selbst in den sozialen Medien: „Dieser wurde von einem Holzschnitzer in Nowy Sacz in Handarbeit hergestellt.“ Damit ist klar: Die Schilder sind nicht einfach zu ersetzen.

Die Stadt Herzberg wird Anzeige erstatten, heißt es aus dem Rathaus. Derweil appelliert Bürgermeister Christopher Wagner in den sozialen Medien: „.Wenn sie jemand findet, möchte ich bitten, es uns mitzuteilen, damit wir sie abholen können. Es sind Unikate, die wir so nicht wiederbekommen.“

Wer etwas weiß oder die Schilder gesehen hat, der kann sich an die Stadt Herzberg wenden:

E-Mail: stadt@herzberg.de

Telefon: 05521/852-100.

