Scharzfeld. In der Brut- und Setzzeit stoßen Menschen regelmäßig auf verwaiste Jungtiere. Wie man sich richtig verhält, erklärt Sabine Thiel von der Handicap-Farm.

Turmfalken, Eichhörnchen, Raben, Siebenschläfer, Spatzen und mehr: In der Brut- und Setzzeit wimmelt es von tierischem Nachwuchs. Dabei geht nicht immer alles gut: Immer wieder stoßen Menschen auf verletzte und oder verwaiste Tierbabys. Doch wie verhält man sich in diesem Fall richtig? Was sollte man tun - und was sollte man unter allen Umständen vermeiden? Sabine Thiel von der Handicap-Farm klärt auf.

Viel ist derzeit wieder auf der Auffangstation des Juesseehilfe Verein los: Rund 30 Tiere befinden sich in Sabine Thiels Pflege - und es werden jeden Tag mehr. „Immer wieder werden mir verletzte oder gefundene Tiere gebracht, nicht selten sogar ein ganzes Nest voll“, erzählt Sabine Thiel. Was sie dabei immer wieder feststellen muss: Besorgte Finder versuchen den Tieren zu helfen, indem sie ihnen vor der Abgabe Futter oder Wasser anbieten. „Das kann für die Kleinen im schlimmsten Fall sogar tödlich enden“, erzählt die Tierretterin. Zu oft habe sie das schon erleben müssen. Doch wie verhält man sich richtig? Grundsätzlich warnt Sabine Thiel davor, Tiere zu früh zu entnehmen und wegzubringen. Doch natürlich muss auch hier individuell unterschieden werden.

Manche Tiere müssen mit der Spritze gefüttert werden, © FMN | Nina Schmitzer

So verhält man sich beim Vogelfund richtig

Bei Vögeln gilt es generell zu unterscheiden: Wird ein Ästling auf dem Boden gefunden, gilt es zunächst einmal nur zu beobachten. Denn die Jungvögel werden nicht umsonst so genannt: Bei einem Ästling handelt es sich um einen Jungvogel, der bereits nahezu voll entwickelt ist und selbstständig fressen kann. Selbst wenn eines dieser Tiere zu Boden fällt, wird es von dem Muttertier meist von dort aus auch weiter versorgt, bis es sich selbstständig macht. Hier gilt also: Nach einem Fund - sofern das Tier nicht offensichtlich verletzt ist - ein bis zwei Stunden beobachten, ob das Muttertier sich nähert. Sollte das nicht der Fall sein, kann das Tier vorsichtig eingefangen werden. Hier gilt es: In eine Box mit Unterlage setzen, die Luftlöcher im Karton sollten von innen nach außen gemacht werden, damit sich die Vögel an den Fransen nicht verletzen können.

Ein junger Kolkrabe und eine Dohle leben derzeit in der Tierauffangstation in Scharzfeld. © FMN | Nina Schmitzer

Befiederte Nestlinge sind noch mehr auf ihre Elterntiere und den Schutz des Nestes angewiesen. Hier gilt auch: Nicht zu voreilig handeln, sofern das Tier nicht offensichtlich verletzt ist. „Wenn die Finder wissen, wo sich das Nest befindet, kann das Tier ruhig behutsam dorthin zurückgesetzt werden“, betont Sabine Thiel. Denn: Anders als andere Wildtierarten stören sich Vögel nicht an fremden Gerüchen. Ein Jungtier kann also in das Nest zurückgesetzt werden.

Anders verhält es sich bei nackten oder nahezu nackten Küken: Da die Vögel auf die intensive Pflege ihrer Muttertiere angewiesen sind, muss hier schnell gehandelt werden. „Wird ein nackter Jungvogel gefunden, sollte sofort eine Auffangstation kontaktiert werden. Anschließend ist es wichtig, einen vorübergehenden Inkubator zu bauen.“

Rund um die Uhr werden auf der Handicap-Farm unter anderem Jungschwalben versorgt. © FMN | Nina Schmitzer

Das benötigt man für den Transport eines nackten Kükens

Eine Wärmflasche, temperiert auf rund 37 Grad, um eine Unterkühlung zu vermeiden

Ein warmes, feuchtes Handtuch, das über die Warmflasche gelegt wird

Ein nachgebautes Nest aus Handtüchern, in dem sich das Tier während dem Transport einkuscheln kann

Für alle Arten von Fundvögeln gilt: Niemals Futter oder Wasser anbieten. Eine falsche Fütterung kann katastrophale Folgen für den Verdauungstrakt des Tieres haben, Wasser bedeutet sogar den sicheren Tod. „Wenn ein Jungvogel den Mund öffnet, dann liegt die Luftröhre frei. Gelangt das Wasser hier rein, sammelt es sich automatisch in der Lunge.“ Neben den angegebenen Punkten zu den einzelnen Entwicklungsstadien der Vögel gilt beim Transport mit der Box im Auto: Niemals sollte es hier zu warm sein. In den Boxen sollten die Tiere durch Decken und oder Handtücher geschützt und warm gehalten werden. Doch wenn es zu warm wird, kann der Vogel schnell überhitzen. Ebenso schlecht für das Tier ist Zugluft.

Ein ganzes Nest Meisen wird derzeit aufgepäppelt. © FMN | Nina Schmitzer

Bei Reh und Hase gilt vor allem: Bloß nicht anfassen

Beim Reh gilt vor allem eines: Bloß nicht anfassen. Denn die Muttertiere nehmen den fremden Geruch wahr und werden das Kitz im schlimmsten Fall zurücklassen. Generell empfiehlt Sabine Thiel beim Fund: „Die Mutter hat den Versteckort ihres Jungen mit Bedacht gewählt und kommt in regelmäßigen Abständen zurück. Deshalb ist es - solange das Tier nicht verletzt oder krank scheint - hier ratsam, zunächst ein bis zwei Tage zu beobachten, ob das Tier von der Mutter versorgt wird. Ist das nicht der Fall, sollten ein Förster oder eine Wildtierstation kontaktiert werden“.

Ähnlich verhält es sich bei Wildhasen: Hasen sind sogenannte „Rabenmütter“, sind also nur ein bis zweimal täglich bei ihren Jungen. Sollte hier also ebenfalls beobachtet werden, dass das Jungtier nicht mehr von der Mutter versorgt wird, sollten nach ein bis zwei Tagen Förster oder Wildtierstation kontaktiert werden.

Vorsicht bei Füchsen: Tiere können das Staupe-Virus haben

Für Füchse gilt das gleiche, doch hier warnt Sabine Thiel zur Vorsicht: „Sieht der Fuchswelpe krank aus, kann es sich auch um Staupe handeln. Diese Krankheit kann auch für Haustiere gefährlich werden.“ Hier sollten also sofort Förster oder eine Auffangstation kontaktiert werden.

Bei verletzten Tieren gilt es oft nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob nicht die Fahrt zum Tierarzt des Vertrauens besser wäre. „Uns wurden stellenweise schon Vögel gebracht, denen beide Augen gefehlt haben. Der Besuch bei einem Tierarzt hätte das langgezogene Leid erspart.“ Generell appelliert die Tierretterin daran, sich an die Regeln der Brut- und Setzzeit zu halten:

Die Leinenpflicht für Hunde beachten. Bereits eine kleine Verletzung kann für Jungtiere bedeuten, dass sie von ihren Müttern verstoßen werden.

Hecken, lebende Zäune, Gebüsche, Röhrichte, Schilf oder andere Gehölze sollen nicht geschnitten, zurückgesetzt, beseitigt oder gerodet werden.

Beim Fund von Wildvögeln ist unter anderem die Handicap-Farm von Sabine und Andi Thiel ein zuverlässiger Ansprechpartner. Die Station des Juessee Hilfeverein, die auf Spendenbasis arbeitet, nimmt derzeit nahezu täglich neue Tiere auf. „Das zehrt natürlich sehr an den Finanzen und beansprucht viel Zeit, aber ich könnte es nicht mit mir vereinbaren, ein Tier zurückzulassen.“