Scharzfeld. Schlechte Nachrichten für Anwohner des Herzberger Ortsteils. In Pöhlde allerdings haben Arbeiten begonnen. Was Einwohner wissen müssen.

Das wird dieses Jahr nichts mehr: Die Heidelgasse und die Steingasse in Scharzfeld werden in diesem Jahr nicht mehr angefasst. Das verkündete Herzbergs Bauamtsleiter Michael Schmidt während der Sitzung des Herzberger Betriebsausschusses. Beide Bauvorhaben sollen in das kommende Haushaltsjahr geschoben werden.

Beide Straßen wollte die Stadt Herzberg bereits in diesem Frühjahr in Angriff nehmen.

Bildergalerie: Welche Baupläne hat die Stadt Herzberg? Lerchenstraße Herzberg: Die Lerchenstraße im Eichholz sieht arg ramponiert aus. Sie bekommt eine Grundsanierung, die in diesem Jahr beginnen soll. „Aktuell ist das Baubüro bei den Planungen, die Ausschreibung dazu muss noch erfolgen“, erklärt Herzbergs Bauamtsleiter Michael Schmidt. Geplant sind hier aber kurze Bauabschnitte, um den Anwohnern die Unannehmlichkeiten so leicht wie möglich zu machen. © FMN | Kirsten Buchwald Steingasse Scharzfeld: Auch die Steingasse braucht eine neue Deckschicht. Hier sollen fünf Zentimeter Deckschicht abgefräst werden, die im Anschluss neu wieder aufgebracht werden. Die Bauarbeiten sollen im März 2024 beginnen. © FMN | Kirsten Buchwald Heidelgasse Scharzfeld: Hier sollen neue Versorgungsleitungen gelegt werden, außerdem braucht die Gasse eine neue Deckschicht. Das heißt, fünf Zentimeter des Asphalts werden abgefräst und neu aufgetragen. Beginn der Bauarbeiten soll noch im März dieses Jahres sein. © FMN | Kirsten Buchwald Herzog-Heinrich-Straße in Herzberg: Ähnlich wie in der Heidel- und der Steingasse in Scharzfeld soll hier die Deckschicht auf fünf Zentimeter abgefräst werden und dann bekommt die Straße eine neue Asphaltschicht. © FMN | Kirsten Buchwald Der Sudetenweg in Pöhlde: Auch er soll eine neue Oberfläche bekommen. © FMN | Kirsten Buchwald Kindertagesstätte Mahnte: Die Kindertagesstätte soll einen Anbau erhalten. Der Platz ist eng geworden für die Kinder, die hier betreut werden. Mehr Anmeldungen sorgen für mehr Platzbedarf. Ein neuer Gruppenraum soll in dem Anbau entstehen. Wenn dieser fertiggestellt ist, soll dann der Altbestand der Kita saniert werden. Die Stadt hofft, in diesem Jahr hier noch mit den Bauarbeiten beginnen zu können. © FMN | Kirsten Buchwald Grundschule Mahnte Herzberg: Die Schule soll eine Notstromanlage bekommen, außerdem soll die LED-Beleuchtung weiter ausgebaut werden. Die Mahnteschule ist in Bezug auf das Thema Inklusion Herzbergs Schwerpunktschule, erklärt der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Herzberg, Wolfang Weippert. Geplant ist an der Mahnteschule auch eine Erweiterung der Mensa, sie ist zu klein geworden. Gleiches gilt auch für die Nicolai-Grundschule. Hier soll dazu ein neues Gebäude für die Mensa gebaut werden. © FMN | Kirsten Buchwald Waldschwimmbad Lonau: Hier muss das Technikgebäude saniert werden. Die Arbeiten sollen im April beginnen. Die Ausschreibungen sind schon getätigt. Eventuell kann das Waldschwimmbad, sofern alles nach Plan läuft, wieder öffnen. © FMN | Kirsten Buchwald Sportanlage Eichholz: Das Mauerwerk des Sportgebäudes weist Risse auf – ist aber noch absolut standsicher, wie Michael Schmidt und Wolfgang Weippert erklären. © FMN | Kirsten Buchwald Neubaugebiet Hinter der Schule, Scharzfeld: Hier steht noch kein einziges Haus, das Neubaugebiet besteht noch aus Wiese. Hier sollen in diesem Jahr zunächst Wasserleitungen gelegt werden, außerdem soll eine Baustraße angelegt werden, damit Baufahrzeuge das Gebiet gut erreichen können. © FMN | Kirsten Buchwald Knollenturm: Der Knollenturm muss saniert werden. Anträge auf Leader-Fördermittel sollen hierzu gestellt werden. Der Baustart ist daher noch ungewiss. © Harzkurier | Harzkurier 1 / 11

Die Heidelgasse

Die Heidelgasse in Scharzfeld braucht eine neue Deckschicht. © FMN | Kirsten Buchwald

Ursprünglich war geplant, in der Heidelgasse neue Versorgungsleitungen zu verlegen, weiterhin braucht die Gasse dann eine neue Deckschicht. Fünf Zentimeter des Asphalts werden dazu abgefräst und neu ausgetragen. Beginnen wollte man mit den Bauarbeiten im März. Doch passiert ist nichts, in diesem Jahr wird auch nichts mehr passieren.

Die Steingasse

Die Steingasse in Scharzfeld muss ebenfalls saniert werden. © FMN | Kirsten Buchwald

Auch die Steingasse in Scharzfeld braucht eine neue Deckschicht. Das Verfahren sollte hier das selbe sein wie in der Heidelgasse. Auch hier sollten die Bauarbeiten ursprünglich im März beginnen - so war zumindest der Plan. Und auch diese Arbeiten werden in das kommende Haushaltsjahr verschoben.

Der Sudetenweg in Pöhlde

Es gibt aber auch gute Nachrichten: So habe man bereits mit den Erneuerungen an den Wasserleitungen im Sudetenweg in Pöhlde begonnen, erklärte Michael Schmidt den Mitgliedern des Betriebsausschusses.

Darum müssen Straßensanierungen verschoben werden

Im Falle der Heidel- und der Steingasse in Scharzfeld mangelt es nun allerdings am Geld: Die noch vorhandenen Haushaltsmittel reichten derzeit wegen akuten Handlungsbedarfs bei anderen Sanierungsarbeiten für eine vollständige Sanierung der beiden Straßen in Scharzfeld nicht mehr aus, so Michael Schmidt. Bürgermeister Christopher Wagner unterstrich, dass die Sanierung der Heidelgasse und der Steingasse im kommenden Haushaltsjahr dann aber oberste Priorität hätten und als erste Sanierungsmaßnahme durchgeführt werden sollten.

Abwassergebühr soll neu kalkuliert werden

Neben der Trinkwassergebühr in Herzberg soll auch die Abwassergebühr neu kalkuliert werden. Der kaufmännische Leiter der Städtischen Betriebe, Jens Mackensen, erläuterte, dass man hierzu Fragebögen an die Einwohner versendet habe. Hierin war es um die Erfassung der befestigten Flächen auf den Grundstücken gegangen. Die Antwortquote liegt derzeit bei etwa 60 Prozent. Nach den Sommerferien werden noch einmal Bögen versendet.

Auf Basis dieser Erfassungsbögen werde die Verwaltung der Städtischen Betriebe die Gebühr für das Abwasser neu kalkulieren. Einen Gebührenbescheid werde aber erst versendet, wenn etwaige Unstimmigkeiten in den Erfassungsbögen geklärt seien, so Mackensen.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.