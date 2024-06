Herzberg. Um 11.23 Uhr werden die Einsatzkräfte der Feuerwehr gebraucht. Es raucht, es entsteht Sachschaden. Was los war.

Feueralarm in Herzberg: Am Samstagvormittag um 11.23 Uhr sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg in die WInkelstraße alarmiert worden. Es gab eine akute Rauchentwicklung aus dem Keller eines Einfamilienhauses.

Brand in der Winkelstraße: Bewohner sind nicht zuhause

Vor Ort waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg sowie Beamte der Herzberger Polizei. Die Bewohner des Hauses waren nicht vor Ort, verletzt wurde niemand. Am Haus entstand allerings nach ersten Schätzungen der Polizei laut einer Sprecherin der Osteroder Beamten ein Sachschaden von 80.000 Euro. Die Brandursache war am Samstagnachmittag noch unklar, wie die Sprecherin gegenüber dem Harz Kurier weiter erklärte.

Gegen 14 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

