Scharzfeld. „Feuerwehrkraft“ im Kirchenkreis Harzer Land: Pastor Rolf Wulkop packt in Scharzfeld kräftig an. Was er jetzt alles vor hat.

Gefühlt gerade eben erst wurde Pastor Rolf Wulkop in Kalefeld verabschiedet, schon repariert er in Scharzfeld Zäune. Hat er sich ein neues Betätigungsfeld gesucht? Nicht wirklich, denn er ist weiterhin im Kirchenkreis Harzer Land tätig, als „Feuerwehrkraft“. Als solche ist er nun erst einmal der neue Pastor in Scharzfeld und zudem auch sozusagen der alleinige dortige Kirchenvorstand.

Hintergrund der Geschichte ist, dass zwei Mitglieder des eigentlichen Kirchenvorstands ausgeschieden sind, dieser somit nicht mehr beschlussfähig war. Der Kirchenkreisvorstand hat ihn somit beauftragt, die Geschicke in Scharzfeld zu leiten und auch auf eine handlungsfähige Kirchengemeinde hinzuwirken.

„Ich möchte alles zu tun, dass Scharzfeld wieder eine funktionierende und lebendige Kirchengemeinde wird, wie sie dies so lange war“, sagt er und hat sich als einen ersten Schritt dazu entschlossen, ein Ärgernis anzupacken, das viel zu lange schon liegenblieb. In diesem Fall vielleicht auch eher hängengelassen wurde – denn es handelt sich um den Zaun des Friedhofes, der wortwörtlich völlig schräg zum Grundstück von Ute und Hans-Jörg Reuper hing.

Harzer Kirchengemeinde: Kennenlernen während des gemeinsamen Arbeitens

So rief Rolf Wulkop kürzlich zu einem gemeinsamen Arbeitseinsatz auf, zum einen, um tatkräftig anzupacken, zum anderen auch, um die Schäfchen seiner neuen Gemeinde so besser kennenzulernen. Zugegeben, viele kamen diesmal noch nicht, um sich an der Aktion zu beteiligen. Unterstützt wurde der Pastor aber unter anderem von Ortsbürgermeister Lars Lübbecke sowie Seelsorgereferent Michael Quendler, die ebenfalls zeigten, dass sie zupacken können. Das galt ebenso für Ute und Hans-Jörg Reuper, die froh waren, dass sich endlich etwas tat – und auch durchaus Spaß an der Aktion hatten.

Hans-Jörg und Ute Reuper, Michael Quendler, Pastor Rolf Wulkop und Lars Lübbecke (von links). © Kirchenkreis Harzer Land | Christian Dolle

Mit Spaß und gemeinsamen Aktionen soll es auf jeden Fall weitergehen. So sagt Rolf Wulkop, er würde gerne einen Gottesdienst in der Steinkirche feiern, da die ihn – wie so viele andere, die in den Ort kommen – schon seit Jahren begeistert. Ein Gemeindefest auf dem Kirchplatz schwebt ihm vor, und eben vieles, was er im Alten Amt mehr als 30 Jahre lang als verbindend, erfüllend und prägend für ein gutes Gemeindeleben erlebt hat. Dazu braucht es aber nun einmal Menschen, die mitziehen.

