Bürgerfest im Domeyerpark: Am Freitag, dem 31. Mai, lockt „Demokratie im Park - Europa-Edition“ nach Herzberg. Die Stadt, die Partnerschaft für Demokratie am Harz, der Verein Demokratea-Time sowie Rock & Kultur am Harz bitten im Vorfeld der Europawahl zum Fest rund um das Jugendzentrum. Wahlwerbung und Wahlstände der Parteien sollen dabei allerdings keinen Platz haben. Dennoch wird es um Europa gehen. Und um Informationen rund um Vereine und Verbände.

Los geht das Fest am Freitag, dem 31. Mai, um 17 Uhr. Geplant ist, bis 0 Uhr zu feiern.

Das steht am Freitag im Domeyerpark auf dem Programm:

Infostände

Musik

Wahl-O-Mat

All das soll vor allem junge Erstwähler ansprechen. Die Gastgeber wollen das Bewusstsein für demokratische Prozesse und für die Europawahl bei den jungen Entscheidern stärken.

Wer stellt sich am Freitag im Domeyerpark in Herzberg vor? Welche Themen werden präsentiert?

NGOs

Vereine

Verbände

Landwirtschaft

Klimaschutz

Gleichstellung

Inklusion

Verteidigung

Asyl

Seenotrettung

Grenzschutz

Verbraucherschutz

Bildung

An der interaktiven Wahl-O-Mat-Station können alle Besucher außerdem ihre politischen Präferenzen visuell darstellen und somit einen Beitrag zur politischen Diskussion leisten.

Umrahmt wird das bunte Informationsangebot von vier Bands und Poetry-Slam auf zwei Bühnen.

Das sind die Musikacts am Freitag

Michel von Wussow tritt auf beim Demokratiefest im Herzberger Domeyerpark am Freitag, dem 31. Mai 2024.

Wolfgang Kahl & Yaser Alkhatib feat. Sejoud & Faten Alkhatib

& Yaser Alkhatib feat. Sejoud & Faten Alkhatib Wasted Origin

ShakinHands

Michèl von Wussow als Headliner des Abends

als Headliner des Abends Göttinger Poetry-Slammer Blerim Berisha

Diverse Essensstände werden eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken bieten. Die Gastgeber hoffen, dass diese Veranstaltung eine Gelegenheit bietet, sich in ungezwungener Atmosphäre über politische Themen auszutauschen und das Engagement für die europäische Demokratie zu fördern.

„Wir haben uns bewusst entschieden, keine Wahlkampfstände individueller Parteien zuzulassen und stattdessen die Themen in den Mittelpunkt zu rücken“, schreiben die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung. Und weiter: „Gemeinsam setzten wir ein starkes Zeichen für die Demokratie.“