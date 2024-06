Unwetter: Baum stürzt auf L604, Feuerwehr Bad Sachsa ist im Einsatz

Bad Sachsa. Starkregen und Sturm wüten auch im Südharz. Die Feuerwehr Bad Sachsa ist auch bei einer Touristenattraktion wegen Sturmschäden alarmiert worden.

Starkregen und Sturm - auch über den Südharz zog das Unwetter am frühen Morgen des 30. Juni hinweg. Für die Feuerwehr Bad Sachsa bedeutete dies auch wieder Einsätze im Stadtgebiet. Zunächst wurden die Einsatzkräfte um 7.25 Uhr seitens der Leitstelle in Göttingen mit dem Stichwort „Sturmschaden“ alarmiert. Ein Baum war auf die Fahrbahn der L604 in Richtung Steina gekippt. Die Feuerwehr Bad Sachsa war schnell vor Ort und konnte das Hindernis von der Straße entfernen und wieder für den Verkehr freigeben. Doch damit war die Arbeit noch nicht beendet. Um 10.10 Uhr ging der nächste Alarm im Südharz ein. Dieses Mal ging es zum Greifvogelpark auf dem Katzenstein - ein Ast war auf ein Auto gefallen.

Anders war die Situation in der Gemeinde Walkenried. Dort hatten sich die Gewitter auch entladen, es kam aber zu keinen Einsätzen für die Feuerwehr, wie Gemeindebrandmeister Tobias Mielke erklärt.

