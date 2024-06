Wieda. Einsatzreiche Stunden für die Feuerwehr im Harz: Baum blockiert nach Gewitter eine Straße bei Braunlage, dann brennt ein Pkw bei Zorge.

Keine Ruhepause für die Feuerwehr aus Wieda: Nachdem die Brandschützer aus dem Südharz bereits wegen des Gewitters am frühen Morgen des 27. Juni einen Baum von der L601 in Richtung Braunlage räumen mussten, ging es am späten Vormittag zu einem Brandeinsatz.

Die Leitstelle in Göttingen hatte mitgeteilt, dass ein Pkw auf der L600 bei Zorge in Flammen stand. Die Feuerwehrmitglieder waren schnell vor Ort, das Auto hatte aber bereits Feuer gefangen. Unter Atemschutz wurden die Löscharbeiten vorgenommen, die bis in die Mittagszeit hinein dauerten.

Wenn weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

