Wieda. Umgestürzte Bäume auf der L601 in Richtung Braunlage entwickeln sich immer mehr zum Dauereinsatzbereich der Einsatzkräfte im Südharz.

Stärkere Gewitter sind im Südharz in der Nacht zum 27. Juni umhergezogen - und haben fast schon wie gewohnt für einen Sturmschaden und einen Einsatz der Feuerwehr Wieda gesorgt. Um 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte seitens der Leitstelle in Göttingen zu einem umgestürzten Baum auf der L601 in Richtung Braunlage gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wieda waren schnell mit zwei Fahrzeugbesatzungen vor Ort. Mittels Motorsägen wurde der Baum zerkleinert und im Anschluss die Fahrbahn geräumt.

Sturmschäden im Harz: Anzahl der Einsätze nimmt für die Feuerwehren stetig zu

Auch aus diesem Grund waren auf Ebene der Gemeinde Walkenried im Jahr 2023 zwölf Mitglieder der Feuerwehren aus Walkenried, Zorge und Wieda im Umgang mit der Kettensäge ausgebildet worden, wie Gemeindebrandmeister Tobias Mielke bei der Präsentation seines Jahresberichtes 2023 im Frühjahr 2024 erläuterte. „Es vergeht fast keine Woche, in der wir nicht zur Landesstraße von Wieda in Richtung Braunlage oder von Zorge in Richtung Hohegeiß gerufen werden.“ Eine Belastung, die ständig zunehme - und bei der er eher die Straßenmeistereien bzw. Straßenbaulastträger in der Pflicht sieht.

