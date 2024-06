Steina. Während der Rushhour müssen Feuerwehren aus Bad Sachsa an der B243 bei der bekannten Branntweinseiche ein Feuer bekämpfen. Das war passiert.

Alarm für die Feuerwehren Bad Sachsa und Steina: Zu einem Brand wurden die Einsatzkräfte am 26. Juni mitten im Feierabendverkehr an ein verkehrstechnisches Nadelöhr im Südharz gerufen - zur Auf- und Abfahrt der B243n an der Branntweinseiche. Seitens der Leitstelle in Göttingen war um 17.20 Uhr ein sogenannter Freiflächenbrand gemeldet worden.

Brand bei Bad Sachsa: Feuerwehren sind schnell an der Schnellstraße B243 vor Ort

Die Einsatzkräfte aus dem Stadtgebiet von Bad Sachsa waren schnell vor Ort, wo sich die Lage nicht so schlimm darstellte wie gedacht. „Es mussten lediglich kleine Löscharbeiten vorgenommen werden“, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage des Harz Kurier. Diese wurden allerdings unter den Blicken von Pendlern und Gästen direkt von auf der B243n geparkten Einsatzfahrzeugen vorgenommen.

