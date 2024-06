Tettenborn. Einblicke in ein adliges Erbe im Südharz und dessen Einfluss in Europa werden in einer neuen Chronik enthüllt. Bei der Premiere kann man sogar die Nachkommen treffen.

Ritter und Adlige – und das in Tettenborn? Ja, das gab es einmal im Südharz. Nach fast zwei Jahrzehnten intensiver Recherchearbeit hat Burkhard Schmidt, Ortschronist und Heimatforscher von Tettenborn ein über 350-seitiges Buch über die Freiherren von Tettenborn zusammengestellt – das bald erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Adelsgeschichte im Südharz beginnt im Jahr 1236

Zum Hintergrund: Der Aufstieg der Familie Tettenborn begann im Hochmittelalter als Ritter. Als Stammvater der von Tettenborn gilt Bartoldus de Liebenroth (Livenroth), später de Tettenborne, der um 1236 in Liebenrode geboren wurde und um 1299 in Tettenborn verstarb. Zwischen den Jahren 1234 bis 1850 residierte die Adelsfamilie Tettenborn im Dorfschlösschen nahe der St. Andreas Kirche und später im Herrenhaus in der Mitte des Dorfes - alles im Zentrum des adligen Dorfes. Über viele Jahrhunderte gab es somit ein adliges Dorf und ein Amtsdorf. Aus dem kleinen preußischen Ort am Südharz verbreitete sich die Familie zunächst entlang der Ostgrenze bis nach Königsberg in Ostpreußen. „Entlang der alten Landesgrenze besaßen sie entsprechende Rittergüter oder sie traten in unterschiedlichsten Staaten dem Militär bei und bekleideten dort oft hohe Offiziersränge“, erklärt Burkhard Schmidt. Mit der Abschaffung der Adelsprivilegien nach dem Jahr 1919 vollzog sich eine Umorientierung in zivile Berufe.

Die neue Chronik zeigt die Wanderbewegung der Familienmitglieder innerhalb Europas auf, stellt einige der noch vorhandenen Güter vor und gibt Einblicke in den über 24 Familiengenerationen erstellten Familienstammbaum mit seinen Nebenlinien. Die Premiere des Buches, die am Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr, in der St. Andreas-Kirche, stattfindet, wird eine Besonderheit aufweisen: Alle noch in Deutschland lebenden Familienangehörigen der ehemaligen Freiherren von Tettenborn werden bei dem Termin anwesend sein.

Neues Buch ist ab sofort erhältlich

Erhältlich ist das Werk „Chronik der Freiherren von Tettenborn“, das mehr als 300 Abbildungen und eine Vielzahl von Darstellungen, enthält, bereits ab sofort unter der ISBN-Nummer. 978-3-86948-927-8.

Mehr zur Geschichte von Tettenborn:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.