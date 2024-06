Bad Sachsa. Einen Blick über den Rand ihre Schulbücher hinaus wagen die Schüler des Pädagogiums in Bad Sachsa. Sie erleben Projekttage im Südharz, die nachhaltig begeistern.

Was sollte man im Falle eines Waldbrandes tun? Wie gestalten wir unseren Schulhof grün und nachhaltig? Und wie schnell fließt eigentlich die Uffe? Fragen, die im alltäglichen Unterricht am Internatsgymnasium Pädagogium in Bad Sachsa kaum behandelt werden. An vier Projekttagen zum Thema Wald und Klima standen sie nun jedoch im Mittelpunkt. In rund zwanzig Projektgruppen entdeckten Schülerinnen und Schüler den heimischen Wald im Harz neu, leisteten aktive Naturschutzarbeit oder lernten Fächer wie Mathematik und Musik unter freiem Himmel ganz neu kennen.

Schüler aus Bad Sachsa bauen eine Falle für dieses seltene Tiere

Während der Projekttage haben die Schülerinnen und Schüler nicht nur theoretische Hintergründe erforscht, sondern auch praktisch gearbeitet. Die Initiatorin der Projekttage, Biologielehrerin Claudia Quandt, wollte den Schülerinnen und Schülern den Reichtum der Natur anschaulich machen und sie für die Bedrohungen der Artenvielfalt sensibilisieren. „Ich selbst bin Försterin und so hatte ich schon eine Vorstellung von der Praxis. Das sollte den Kindern die Natur nahebringen und sie sollten ein wenig der Biodiversität näherkommen.“ Auf einer Wiese im Bad Sachsaer Stadtteil Neuhof wurde ihre Projektgruppe für den Umweltschutz aktiv: Es wurde ein Hummelhotel gebaut und eine Totholzhecke zum Schutz vor Wildschweinen errichtet. Weiterhin wurde auch eine Forschungsfalle für den Gartenschläfer gebaut.

Diese Gruppe an Schülern des Gymnasiums in Bad Sachsa baute Fahrzeuge, deren Elektromotor per Solarenergie angetrieben wurden. Das funktionierte dank des sonnigen Wetters sehr gut © Pädagogium Bad Sachsa | Dr.Rainer Hattenhauer

Doch das Pädagogium dachte das Thema Wald und Klima noch weiter: Projekte zur Erprobung von Alternativen zum Fleischkonsum oder zur Zukunft der Automobilindustrie und der Frage nach solarbetriebenen Autos erfreuten sich großer Beliebtheit. Gemeinsam mit Dr. Rainer Hattenhauer bastelten die Kinder eigene Solarautos im Miniaturformat, um die klimaneutrale Zukunft der Mobilität zu erforschen. Ein Ausflug in die Vergangenheit der motorisierten Fortbewegung zum PS:Speicher in Einbeck rundete das Projekt ab.

Projekte im Südharz werden ein großer Erfolg für alle Beteiligten

Für alle Beteiligten waren die Projekttage ein voller Erfolg. Am Ende, unmittelbar vor den Sommerferien, blickte man in zufriedene Gesichter. „Mal was anderes“, sagt Rik aus der 6a. „Es hat, denke ich, auch den Zusammenhalt der Schüler gestärkt.“