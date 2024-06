Bad Sachsa. Digitale Kunst im Harzer Klassenzimmer: Das Gymnasium Pädagogium Bad Sachsa fördert Kreativität der Schüler mit 1. Trickfilmfestival.

Ob Kinofilm, Youtube-Clip oder Fernsehen: Videos und andere Aufnahmen bewegter Bilder sind heute längst Alltag. Somit hat sich auch das Schulfach Kunst am Gymnasium Pädagogium Bad Sachsa durch den Einzug des iPads in den Unterricht reformiert und bietet eine Bandbreite von Apps für professionelle Anwendungen in Grafikdesign und Kunst: Malerei, Collagen, Icons, Illustrationen oder Stop-Motion-Clips erzielen eine neue Leichtigkeit in der Ausdrucksfähigkeit und Umsetzung von Kreativität – vor allem: „Kreativ arbeiten, wo immer man will“, berichtet die Fachleiterin Kristine Luise Pfeiffer. Im Gymnasium wurde diese kreative Arbeit jetzt sogar prämiert - erstmalig fand ein Trickfilmfestival statt. Elf Kurzfilme der Kunstklasse 10B wurden von einer dreiköpfigen Jury aus Göttingen bewertet.

Zeichentrickfilme aus Bad Sachsa: So entstehen die Kunstwerke im Südharz

Als Aufwärmübung wurde mit der App CapCut gearbeitet, wie die Lehrerin des Gymnasiums Pädagogium berichtet. Eine animierte Gliederpuppe aus Holz zeigte eine Bewegungsabfolge auf einer Farbfläche mit musikalischer Untermalung. Der nächste Schritt als Einzelleistung: die Auswahl einer Anime-Figur aus der Kunstsammlung, diese als Bleistiftzeichnung im Zeichenheft darstellen und mit einer zündenden Kreatividee im Storyboard ihre Vision oder Botschaft visualisieren. An-schließend wurden Teams gebildet und die besten Storys als Zeichentrickfilme realisiert.

Die Gewinner des Zeichentrickfilmfestivals in Bad Sachsa, David Oswald Fidelis Sander, Raphael Seelinger und Xiubin Zeng, mit David Bauch (Schülerrat), Dr. Uwe Leinhos (Klassenlehrer der 10B aus Göttingen) und Sven Schreivogel (Filmbüro Göttingen). © Pädagogium Bad Sachsa | : Kristine Luise Pfeiffer

„Es zeigte sich eine erfrischende Themenvielfalt, die über die griechische Mythologie und die Liebe, die Raumfahrt und Science Fiction, den aktuellen Umweltschutz und Lebensfragen bis hin zum Lehrvideo über die Jugendfeuerwehr reichte“, erläutert Kristine Luise Pfeiffer. „Die beteiligten Schülerinnen und Schüler haben es uns als Jury nicht leicht gemacht“, zeigt sich der Gründer des Filmbüros Göttingen, Sven Schreivogel, beeindruckt. „Alle Arbeiten sind sehr schön gestaltet und gut durchdacht. Doch wir mussten eine Auswahl treffen.“

Teams überzeugen mit Kreativität und verschiedensten Themen

Mit der Botschaft „Sauberkeit im öffentlichen Raum“ sicherten sich David Sander, Raphael Seelinger und Xiubin Zeng Platz eins. Das von Hand gezeichnete und kolorierte, zudem passend vertonte Werk überzeugte die Jury auf Anhieb. „Bei den Trickarbeiten kamen die verschiedensten Gestaltungstechniken zum Einsatz, darunter digital erstellte Grafiken, Puppen- und Zeichentrick“, so Schreivogel.

Lucy Eggert und Panorea Gantzoudis erreichten mit dem Zeichentrickfilm „Götter des Olymps“ Platz zwei. © Pädagogium Bad Sachsa | Kristine Luise Pfeiffer

Der zweite Platz ging an „Götter des Olymps“ von Lucy Eggert und Panorea Gantzoudis. Unterhaltsam präsentiert sich hier ein musikalisch unterlegter Blick in die griechische Mythologie. Auf den dritten Platz kam „Child like“ von Kilian Dalbert und Quinten Quik. Der Film entwirft eine nahezu perfekte Vision, wie sich ein Kind den Weltraum vorstellt.

Gymnasium in Bad Sachsa überzeugt mit digitaler Ausstattung

Dass das Projekt in dieser Form umgesetzt werden kann, liegt auch an der technischen Ausstattung der Schule in Bad Sachsa: Das flächendeckende, stabile und ausfallsichere WLAN am Pädagogium sowie die damit einhergehende Anbindung an das Internet im Verbund mit dem Learning Management System (LMS) - und die 1:1 Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte mit iPads schaffen die Basis für digitale Zusammenarbeit: völlig unabhängig vom inhaltlich-methodischen Schwerpunkt. Da das LMS über ausgefeilte Angebote der Kommunikation und Interaktion verfügt, ist die Kooperation außerhalb des Präsenzunterrichts sichergestellt.

Kilian Dalbert und Quinten Quik erreichten mit dem Zeichentrickfilm „Child like“ Platz drei. © Pädagogium Bad Sachsa | Kristine Luise Pfeiffer

Ein freies Kunstprojekt, welches, mit hohem Einsatz der Schüler:innen bei teilweise bis zu 20 Stunden Arbeitsaufwand, die Jury und den Schulleiter Torsten Schwark begeisterte: „Wir freuen uns auf das Trickfilmfestival 2025 mit dem Credo: Digital Glückauf“.

