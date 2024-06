Walkenried. Walkenried feiert die Demokratie: Fest soll die Wichtigkeit von Europa für den Südharz sowie die Wahl am 9. Juni in den Fokus rücken.

Unter dem Motto „Die lauteste Stimme, die wir haben, ist die an der Wahlurne!“ lädt das Walkenrieder Bündnis „BuntVernetzt“ alle Bürgerinnen und Bürger ein zum Europafest am Sonntag, 9. Juni, im Bürgerpark des Klosterortes. Das Bündnis möchte damit die Bedeutung der Europawahl hervorheben und die Einwohnerinnen und Einwohner im Südharz zur aktiven Beteiligung anregen. „Unsere Demokratie ist ein kostbares Gut, hart erkämpft und nicht selbstverständlich. Meinungsfreiheit, Teilhabe, Diskurs und Gleichberechtigung verdanken wir unserer bestehenden Demokratie. Sie lebt vom Mitmachen und von der Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger“, teilen die Verantwortlichen mit.

Die Bedeutung und Vorteile von Europa für Walkenried und den Südharz aufzeigen

Aus diesem Grund möchte das Bündnis auf die Wichtigkeit der Europawahl hinweisen. Von 11.30 bis 16 Uhr erwartet die Gäste in Walkenried ein buntes Programm. Musikalische Unterhaltung durch einen Straßenmusiker, europäische Köstlichkeiten, Kuchen und Getränke, ein Angebot des Jugendclubs und vieles mehr sollen für gute Stimmung sorgen. Für die kleinen Gäste gibt es Spiel und Spaß. Vor Beginn der Veranstaltung findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst der Kirchengemeinde Walkenried, ebenfalls im Bürgerpark, statt. Dieser wird vom Posaunenchor Wieda begleitet.

„Dabei erleben wir die Vorteile der Europäischen Union jeden Tag, in unserem Alltag, in unserem Beruf und in unserem Ort. “ Initiative „BuntVernetzt“

Aus Sicht der Initiative rücke gerade die Europawahl oft aus dem Fokus. Das Europäische Parlament scheine zu weit weg. „Dabei erleben wir die Vorteile der Europäischen Union jeden Tag, in unserem Alltag, in unserem Beruf und in unserem Ort. Sei es das Reisen ohne Grenzkontrollen, der Schüleraustausch, das Roaming zu Inlandspreisen, die europäische Krankenversicherungskarte oder die gemeinsame stabile Währung. Aber auch die sanierte Fassade im Ortskern oder die Absatzförderung unserer Landwirte bringt die Europäische Union mit sich“, erklären die Verantwortlichen.

Die Eckpunkte der „Walkenrieder Erklärung“:

Die Unterzeichnenden erklären, dass sie sich konsequent gegen jede Form von Diskriminierung stellen.

Hass, Hetze und Fake News will man aktiv begegnen.

Die Gemeinde Walkenried soll ein Ort für Toleranz, Respekt und Vielfalt bleiben, nach innen und nach außen, für Familien, Unternehmen und für das Ehrenamt.

Die Gemeinde soll ein sicherer und inklusiver Ort für alle Menschen sein und bleiben, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung.

Die Initiative ist zudem mit zwei Infoständen vor Ort, um zu den Themen Europa und Demokratie sowie über das Bündnis „BuntVernetzt“ und seine „Walkenrieder Erklärung“, die ab sofort auch von allen Interessierten online auf der Homepage unterzeichnet werden kann, zu informieren.

So wird das Projekt unterstützt: Unterstützt wird das Bündnis vom Landkreis Göttingen. Dieser fördert Projekte für Vielfalt, Toleranz und Demokratie und hat erst kürzlich mit einer „Handreichung im Umgang mit der extremen Rechten“ Kommunen, Wirtschaft und die Zivilgesellschaft zum Schutz unserer demokratischen Werte aufgerufen.

„Als überparteiliches Bündnis zielt das Europafest ausschließlich darauf ab, die Bedeutung eines demokratischen Europas hervorzuheben, also weder für oder gegen bestimmte politische Lager zu werben, und wie wichtig ihre Vertreterinnen und Vertreter für unsere Freiheit und unseren Wohlstand sind. Denn die Europawahl geht uns alle an“, erklären die Verantwortlichen abschließend und freuen sich auf viele Gäste, um mit ihnen zu feiern und in den Dialog treten zu können.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024: