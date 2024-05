Bad Sachsa. Ein Hund beißt einer Frau in Bad Sachsa in die Hand. Die Polizei sucht nun die unbekannte Besitzerin des Tieres und bittet um Hinweise.

Im Zusammenhang mit einem Hundebiss in die Hand einer 34 Jahre alten Frau sucht die Polizei Bad Sachsa nach der unbekannten Halterin eines weiß-braunen Terrier-Mischlings. Das berichtet die Polizei Göttingen. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 12. Mai 2024 gegen 19.05 Uhr vor einem Haus an der Marktstraße.

Im Vorfeld des Bisses habe es ersten Informationen zufolge Kontakt zwischen der 34-Jährigen und der unbekannten Frau gegeben.

Polizei sucht unbekannte Frau nach Hundebiss in Bad Sachsa

Die gesuchte Hundehalterin soll etwa 50 bis 55 Jahre alt, schlank und circa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein und schulterlange, grauweiße Haare gehabt haben. Zur Zeit des Vorfalls trug sie angeblich eine weiße Kurzarm-Bluse und blaue Jeans.

Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen und insbesondere die unbekannte Hundebesitzerin gebeten, sich bei der Polizei Bad Sachsa unter Telefon 05523/95279-0 zu melden, so die Pressemitteilung abschließend.

Auch interessant

Blaulicht Vermisst: Mann aus Herzberg im Bereich Seesen verschwunden Von Mark Härtl

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

pol