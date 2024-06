Neuhof. Drei Tage lang feiern Einwohner und Gäste in Neuhof wieder das beliebte Schützenfest. So sieht das Programm aus, das wird geboten.

Saisoneröffnung im Südharz: Im 99. Jahr seines Bestehens lädt der Schützenverein Neuhof Einwohner und Gäste zu seinem Schützen- und Volksfest vom 8. bis 9. Juni ein, das gleichzeitig das erste im Stadtgebiet von Bad Sachsa ist. Spätestens, wenn am 6. Juni das große Festzelt aufgebaut und der Ort in grün und weiß sowie mit den Ortsfahnen geschmückt ist, kann es los gehen - und der Fanfarenzug Neuhof stimmt am nächsten Tag mit dem Ständchenspielen Einwohnerschaft und Gäste auf das Volksfest ein.

Besonderer Termin

Am Samstag, 8. Juni, wird der Ort wiederum durch den Fanfarenzug geweckt und ab 15 Uhr treffen sich die Mitglieder des Schützenvereins zu Kinderfest und Kaffeetafel, zu dem alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste eingeladen sind. Für die Schützen selbst steht am Nachmittag ein besonderer Termin an: Um 16 Uhr wird ein Foto für die Festschrift zum 100-jährigen Bestehen erstellt, das der Verein im Jahr 2025 begeht.

Ab 17 Uhr wird es dann sportlich, dann beginnen die Schießwettbewerbe um die Königsscheiben, den Königspokal und den Florianspokal für die Mitglieder der Frewilligen Feuerwehr und mit der Armbrust das Schießen um die „Hahnereiherscheibe“. Die erfolgreichen Schützinnen und Schützen werden dann am Abend bei der Proklamation der Könige und Pokalgewinner der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit Spannung werden aber auch die Mitglieder der Bayern- und HSV-Fanclubs auf die Überreichung der Meisterschale warten.

Moderate Preise

Danach kann in Neuhof im Festzelt getanzt und gefeiert werden. „Auch dieses Jahr hat der Vorstand dafür gesorgt, mit moderaten Preisen die Voraussetzungen für ein gelungenes Fest zu schaffen“, teilen die Verantwortlichen mit.

Tanz der Majestäten im Jahr 2023: Schützenkönigin Alexandra Schmidt-Häßler tanzt mit dem Schützenkönig Rainer Beikirch. © HK | Kevin Kulke

Nach einer vermutlich kurzen Nacht beginnt der letzte Tag des Volksfestes um 11 Uhr mit der traditionellen Zeltandacht zum Schützenfrühstück durch Pastor Menzel. Danach schließen sich die Ansprachen, Ehrungen und Grußworte an. Ab 12 Uhr besteht für alle noch einmal die Möglichkeit, auf die „Hahnereiherscheibe“ zu schießen, die noch vor dem Umzug überreicht wird. Für die gute Stimmung sorgt um 13 Uhr der Fanfarenzug mit dem Königsständchen.

Um 14 Uhr startet der große Festumzug mit den Musikzügen aus Barbis, Osterhagen und Neuhof, den örtlichen Vereinen und den Schützenabordnungen aus Tettenborn, Bad Sachsa, Steina, Walkenried, Ellrich und Bad Lauterberg. Treffpunkt für alle ist auf „Schulzes Bauernhof“. „Eine Möglichkeit zur Teilnahme am Umzug auf einem Festwagen wird ebenfalls angeboten“, erklären die Verantwortlichen. Die Umzugssicherung übernehmen die Kameraden der Feuerwehr Tettenborn. Nach dem Umzug spielen die Musikzüge auf dem Festplatz auf und das Volksfest klingt langsam aus.

Das Programm beim Schützenfest Neuhof in der Übersicht:

Freitag, 7. Juni: ab 16 Uhr Ständchen im Ort durch den Fanfarenzug Neuhof

Samstag, 8. Juni: ab 10 Uhr Ständchen im Ort durch den Fanfarenzug Neuhof, ab 15 Uhr Kinderfest sowie Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr Königsschießen und Schießen um den Königspokal sowie um den Florianspokal der Feuerwehr und um die Hahnereiherscheibe, ab 20 Uhr Proklamation der Könige sowie Siegerehrung und Übergabe des Königspokals, Florianpokals und der Meisterschale des Vergleichsschießens der Fanclubs HSV-Bayern; anschließend Tanz im Festzelt

Sonntag, 9. Juni: 11 Uhr Andacht und traditionelles Schützenfrühstück, 11.30 Uhr Ansprachen und Grußworte, 12 Uhr Schießen um die Hahnereiherscheibe und Überreichung, 13 Uhr Königsständchen durch den Fanfarenzug Neuhof, 14 Uhr Großer Festumzug durch den Ort, anschließend Ständchen der Musikzüge auf dem Festplatz

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei

