Die Badestelle Priorteich bei Walkenried liegt an der L604 zwischen Bad Sachsa und Walkenried, es handelt sich hierbei um eine Badestelle ohne Aufsicht. Dennoch gibt es einen kleinen Kiosk, der von Pächtern betrieben wird. Eintritt zahlen muss man hier nicht. Am Priorteich gibt es eine Liegewiese. Vom Parkplatz aus sind es etwa 500 Meter zu Fuß, bis man die Badestelle erreicht. Die Badestelle samt Kiosk öffnet in diesem Jahr am Samstag, dem 1. Juni. Dann gibt es wieder Kaffee, Eis, Kartoffelsalat und Würstchen und so einiges mehr für hungrige Schwimmer. Die DLRG Walkenried wird ebenfalls auch in diesem Jahr zum Familientag inklusive Anschwimmen einladen. Der ist geplant für Sonntag, 16. Juni. © FMN | Kirsten Buchwald