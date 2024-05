Walkenried. Gemeinsam stark im Südharz: Walkenrieder Bündnis fördert Toleranz und bekämpft Extremismus. Mitstreiter werden weiterhin gesucht.

Seit Jahresbeginn gehen tausende Menschen - auch im Altkreis Osterode auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit zu demonstrieren. In der Gemeinde Walkenried wollen Einwohner sowie Vertreter von Vereinen und Institutionen sich nicht nur mit einzelnen Aktionen gegen Gefahren für die freiheitlich demokratische Grundordnung stemmen - sie haben im September 2023 die Gruppe „Bunt vernetzt - Walkenrieder Bündnis für Toleranz, Respekt und Vielfalt“ gegründet. „Ziel ist es, Vielfalt, Demokratie und Teilhabe in unserer Gesellschaft zu fördern und ein offenes und tolerantes Miteinander zu pflegen. Das Engagement des Netzwerks soll einen Beitrag für die lebendige Demokratie und das solidarische Zusammenleben leisten.“, betonen die Verantwortlichen.

Um diese Diskussion in den drei Ortschaften zu beleben, wurde die „Walkenrieder Erklärung“ verfasst, mit der sich die Initiative an Vereine, Verbände und Institutionen in Walkenried, Wieda und Zorge gewandt hat, mit der Bitte, die Erklärung mitzutragen und zu unterzeichnen. „Damit sollte das Thema in die Vereine und Verbände getragen werden und öffentlich diskutiert werden, wie wir ein offenes Miteinander pflegen und uns gegen Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung abgrenzen können. Bewusst ausgenommen von diesem Anschreiben waren die politischen Parteien, da die Initiative „Bunt vernetzt“ ganz bewusst überparteilich arbeiten will, um möglichst viele für die Bewegung erreichen zu können“, heißt es weiter in einer Mittelung des Netzwerkes.

Die Eckpunkte der „Walkenrieder Erklärung“:

Die Unterzeichnenden erklären, dass sie sich konsequent gegen Form von Diskreminierung stellen.

Hass, Hetze und Fake News will man aktiv begegnen.

Die Gemeinde Walkenried soll ein Ort für Toleranz, Respekt und Vielfalt bleiben, nach innen und nach außen, für Familien, Unternehmen und für das Ehrenamt.

Die Gemeinde soll ein sicherer und inklusiver Ort für alle Menschen sein und bleiben, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung.

Über die Resonanz in der Vereinswelt freuen sich die Verantwortlichen des Netzwerkes, umfasst die Liste der Unterzeichnenden doch bereits einige.

Diese Verbände, Vereinen und Institutionen aus Walkenried haben unterzeichnet:

Diese Verbände, Vereinen und Institutionen aus Wieda haben unterzeichnet:

So wird das Projekt unterstützt: Unterstützt wird das Bündnis vom Landkreis Göttingen. Dieser fördert Projekte für Vielfalt, Toleranz und Demokratie und hat erst kürzlich mit einer „Handreichung im Umgang mit der extremen Rechten“ Kommunen, Wirtschaft und die Zivilgesellschaft zum Schutz unserer demokratischen Werte aufgerufen.

Diese Verbände, Vereinen und Institutionen aus Zorge haben unterzeichnet:

So kann man im Südharz bei der Walkenrieder Erklärung mitmachen:

Vereine und Verbände aus dem Gemeindegebiet von Walkenried, die versehentlich nicht angeschrieben wurden, aber die Erklärung noch mittragen möchten, seien herzlich willkommen, betonen die Verantwortlichen des Netzwerks.

Auch Vereine, bei denen das Anschreiben bisher untergegangen ist, können sich gern noch melden.

Ab Juni soll es dann auch möglich werden, die Walkenrieder Erklärung als Einzelperson zu zeichnen. Die Kontaktadresse lautet: Bunt vernetzt, Pfarrplatz 6, 37445 Walkenried; E-Mail: info@bunt-vernetzt.de.

Auf der Homepage - www.bunt-vernetzt.de - erhalten Interessierte weitere Informationen.

Nicht nur Vereine und Verbände unterstützen, aber das Bündnis für Demokratie, sondern auch die örtliche Politik - allen voran der Gemeindebürgermeister Lars Deiters sowie die drei Ortsbürgermeister Michael Reinboth (Walkenried), Klaus Erwin Gröger (Wieda) und Martin Neulen (Zorge) haben die Erklärung unterzeichnet, wie auch die meisten Mitglieder der drei Ortsräte. Der Gemeinderat Walkenried sogar vor kurzem eine eigene Resolution bei lediglich einer Enthaltung einstimmig verabschiedet, in der man sich zur Demokratie bekennt.

Resolution des Gemeinderates Walkenried - das sind die Kernthesen:

Der Rat erteilt jeglichen extremistischen Gruppen und Strömungen eine klare Absage.

Der Rat lehnt Hass und Gewalt sowie die Leugnung historischer Tatsachen, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus ab.

Der Rat verurteilt die Verharmlosung und tritt ein für die demokratischen Werte unserer freiheitlichen Grundordnung und positioniert sich eindeutig gegen Demokratiefeindlichkeit und Tendenzen zum Rechtsextremismus, der Reichsbürgerszene und dem Linksextremismus.

Der Rat ruft alle dazu auf, sich in die Gemeinschaft einzubringen und die demokratischen Strukturen zu stärken.

Der Rat steht für Freiheit, Toleranz, internationales Miteinander, Solidarität und Demokratie.

Rassenhass und Ausgrenzung werden in der Gemeinde Walkenried nicht überhört, nichtübersehen und nicht geduldet.

Der Kampf aller zuständigen Stellen gegen die Hasskriminalität in den sozialen Medien wird unterstützt.

Die Resolution ist unter https://kurzelinks.de/vk1e auf der Homepage der Gemeinde abrufbar.

