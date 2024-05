Zorge. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind nach Crash im Südharz im Einsatz. Die Ortsdurchfahrt ist einige Zeit gesperrt.

Ein Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt sorgte am 10. Mai 2024 für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Zorge. In der Mittagszeit wurden die Einsatzkräfte seitens der Leitstelle in Göttingen alarmiert.

Unfall in Zorge: Auto kommt in der Ortsdurchfahrt von der Straße ab

Eine Person war aus unbekannten Gründen mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite die Fahrerin des Pkw mit schwerem Gerät, die dann wiederum vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Im weiteren Verlauf wurde die Unfallstelle gesichert, die Ortsdurchfahrt wurde dazu über einige Zeit gesperrt, sodass es zu Staus kam. Neben Polizei und Rettungsdienst waren alle drei Ortsfeuerwehren der Gemeinde Walkenried im Einsatz.

Auch interessant

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024: