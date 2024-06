Anfang April konnte Richtfest am neuen Feuerwehrhaus in Tettenborn gefeiert werden. In diesem Jahr soll vor allem noch der Innenausbau erfolgen, die Gestaltung der Außenanlagen ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Insgesamt 1,4 Millionen Euro werden in den Neubau, wobei das Land Niedersachsen 250.000 Euro Zuschuss gewährt. Die Feuerwehr selbst spart der Kommune auch noch Geld. „Die Mitglieder der Wehr werden die Bauendreinigung selbst vornehmen, das spart uns etwa 7.000 Euro“, erklärt Bauamtsleiter Gerhard Grundei. © FMN | Thorsten Berthold