Zum 1. November 2023 hat die InterSpa-Gruppe das Erlebnis- und Spaßbad Salztal Paradies in Bad Sachsa als neuer Betreiber übernommen. Aber nicht nur das: In der Summe sollen mit Eigenkapital, Fördergeldern und auch städtischen Mitteln 49 Millionen Euro in die Modernisierung des Bades und den Bau eines neuen Hotels fließen. Die Planungen für die Arbeiten laufen weiterhin auf Hochtouren, einen genauen Baustart teilten die Verantwortlichen bei einem Infoabend aber nicht mit. Deutlicher wurde man bei Daten zum Bau selbst: Konkret rechnet man für den Bau des Parkdecks mit etwa 4 Monaten, für das Hotel zwischen 8 und 10 Monaten. Dabei benötige man für die Aufstellung der Module nur knapp 14 Tage mit einem Autokran. © HK | Thorsten Berthold