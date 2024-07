Juni 2020: Nach vielen Stunden Arbeit ist die Wassertretstelle in der Graden Lutter (Blaue Lagune) wieder nutzbar. Die Wassertretstelle am Wiesenbek ist aufgrund des niedrigen Wasserstandes des Teiches leer - aber das ändert sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Leider kann das Armbad im Kurpark aufgrund einer defekten Pumpe nicht in Betrieb genommen werden, aber der Kneipp Verein arbeitet daran. Dafür steht wieder eine schöne Bank am Wiesenbeker Teich. Die alte fiel im Jahr davor dem Vandalismus zum Opfer. © Verein | Kneippverein Bad Lauterberg