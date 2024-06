Ein Ort für Liebhaber der Countrymusik

Die Harz-Mountains-Ranch ist eine ehemalige Fertigungshalle in Bad Lauterberg im Harz. Sie liegt direkt an der B27. Hausherr sind die Country- & Western-Roadies Harz-Moutains. Der 2010 gegründete Verein organisiert einmal pro Monat eine Country Night mit Liveband. Früher fanden wöchentlich Linedance-Übungsabende mit den Harz Mountains Boot Scooters statt. Der Höhepunkt des Jahres ist der Jahresabschluss im Dezember - dieser Konzertabend ist meistens bereits Wochen zuvor ausverkauft. Bei allen anderen Country Nights sind Eintrittskarten üblicherweise an der Abendkasse erhältlich.

Bereits 1997 fanden sich mehrere Freunde der Countrymusik in Bad Lauterberg und Umgebung. Als Interessengemeinschaft förderten sie Countrymusik, indem sie von 1998 bis 2003 ein jährliches Country-Fest veranstalteten und Aktionen für Kinder und Jugendliche anboten. Nach dem Umbau der Fertigungshalle in die Harz-Mountains-Ranch lösten monatliche Konzerte das jährliche Großevent ab.

2016 erweiterten die Country- & Western-Roadies die Harz-Mountains-Ranch um einen Biergarten mit Bühne. Die Ranch kann als Veranstaltungsort von Privatleuten, Firmen oder Vereinen gemietet werden.