Bad Lauterberg. Ein neuer Verein gründet sich in Bad Lauterberg im Harz. Mitglieder können eine Attraktion im Kurpark zu besonderen Konditionen nutzen.

Nach dem Kinderfest in Bad Lauterberg steht schon das nächste große Event im Kurpark an: Am Samstag, 22. Juni 2024, findet ab 11 Uhr das nun schon traditionelle Fun-Event beim Oder Minigolf statt.

„An diesem Tag wird für jeden, der Spaß am Minigolfen hat, das Spielen in Gruppen nach aufgelockerten Regeln angeboten“, kündigt Oder-Minigolf-Geschäftsführer Gero Fröhlich an und erklärt: „So ist zum Beispiel das Streichen des schlechtesten Ergebnisses möglich oder man bittet einen Experten, die auch gerne Tipps verteilen, darum, den Schlag auszuführen.“

Nanu, Experte? Was hat es denn damit auf sich? Das sind Mitglieder des Deutschen Minigolfverbands (DMV), die beim Fun-Event zugegen sein werden. Im vergangenen Jahr, als die Bad Lauterberger Minigolfanlage ihr fünfjähriges Bestehen feierte, war sogar Weltmeisterin Felicitas Haubrock mit dabei.

Bad Lauterberg gründet einen Minigolf-Verein

Wie im vergangenen Jahr werden die Minigolf-Profis Ratschläge und Schläge verteilen und Preise und Pokale verleihen. „Bei allem steht der Spaß im Vordergrund“, betont Fröhlich. An dem Samstag, an dem das Fun-Event stattfindet, hat der Gastro-Kiosk sein Angebot um einen Getränkewagen, einen Grill- und Popcornstand erweitert.

Aber es gibt noch mehr Neuigkeiten aus Bad Lauterberg zum Thema Minigolf: Wie im Frühjahr angekündigt, gründet sich tatsächlich ein Minigolfverein in der Kneipp-Stadt. Die endgültige Entscheidung fiel am 29. Mai. Der neue Verein heißt Bad Lauterberger Verein Oder Minigolf. „Die Unterlagen dazu sind beim Registergericht bereits eingereicht“, freut sich Fröhlich.

Diesen Rabatt gibt‘s beim Fun-Event in Bad Lauterberg

Für alle, die am 22. Juni beim Fun-Event dabei sein werden, gibt es einen ganz besonderen Vorteil: Wer an diesem Tag Mitglied im neuen Minigolf-Verein wird, bekommt einen Rabatt von 50 Prozent auf den jährlichen Beitrag für das Jahr 2024, so Fröhlich. „Mitglieder haben neben anderen Vorteilen die Möglichkeit, nahezu zu jeder Zeit an Werktagen zu spielen - unabhängig von den offiziellen Öffnungszeiten“, erklärt er die Vorzüge. Für Familien gebe es besondere Tarife.

