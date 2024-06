Bad Lauterberg. Wohin mit den Kindern während der sechswöchigen Sommerferien? Die Anmeldung zu den Betreuungsangeboten in Bad Lauterberg läuft und das Ferienpassprogramm ist fertig. Wo man den Ferienpass 2024 bekommt.

Die Stadt Bad Lauterberg bietet in der zweiten Hälfte der Sommerferien 2024 kostenpflichtige Ferienbetreuungen für Kindergartenkinder und für Schulkinder an. Zusätzlich gibt es Ferienpassaktionen. Die Sommerferien 2024 reichen in Niedersachsen von Montag, 24. Juni, bis Freitag, 2. August.

Die Ferienbetreuung für Kindergartenkinder richtet sich nicht nur an Kinder, die die städtische Kita Spatzennest besuchen, sondern auch an jene, die innerhalb des Stadtgebiets wohnen und Einrichtungen von externen Trägern besuchen.

Die Ferienbetreuung für die Kindergartenkinder findet vom 15. Juli bis zum 2. August 2024 in der Zeit von 8 bis 14 Uhr in der städtischen Kita Spatzennest, Schützenstraße 1, statt. Die Kosten belaufen sich in diesem Jahr pro Woche auf 53 Euro pro Kind zuzüglich Essensgeld. Auf dem Anmeldebogen können Erziehungsberechtigte die Wochen auswählen, in denen ihr Kind die Betreuung in Anspruch nimmt.

Wie läuft die Ferienbetreuung für Schülerinnen und Schüler in Bad Lauterberg?

Die Schülerferienbetreuung läuft ebenfalls in der zweiten Ferienhälfte von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 14 Uhr. Das Angebot wurde direkt über die Grundschule kommuniziert, so die Stadtverwaltung.

Für die Schülerferienbetreuung bezahlen die Erziehungsberechtigten Pauschalbeträge für eine gesamte Ferienwoche (5-Tage-Woche). Die Wochenpauschale beträgt 75 Euro. Wie bei der Kita-Ferienbetreuung können auch hier die Erziehungsberechtigten auswählen, in welchen Wochen ihr Nachwuchs das Angebot wahrnimmt.

Eine Verpflegung ist in der Wochenpauschale nicht enthalten. Das Frühstück geben die Erziehungsberechtigten den Kindern mit. Das Mittagessen wird vom Catering-Service geliefert. Eine Abrechnung der Mittagsverpflegung erfolgt zusammen mit der Abrechnung der Schülerferienbetreuung.

Auch interessant

Veranstaltungstipps Tipps: Was ist im Juni in Lauterberg, Sachsa & Walkenried los? Von Katharina Franz und Thorsten Berthold

Wo findet man die Anmeldebögen zur Ferienbetreuung in Bad Lauterberg?

Anmeldeformulare erhält man über die Homepage der Stadt (www.badlauterberg.de/buergerservice/serviceleistungen/formulare) unter „Bildung und Soziales“. Dort können Interessierte das Formular „Anmeldung zur Sommerferienbetreuung“ beziehungsweise „Anmeldung Schülerferienbetreuung“ herunterladen. Die Anmeldebögen für die Kindergartenkinder gibt es auch in der Kita Spatzennest.

Auch interessant

Gewinnspiel im Harz Erlebniswandern im Harz: Diese neue Wanderung wird ein Abenteuer Von Katharina Franz

Infos zum Ferienpassprogramm in Bad Lauterberg

Der Ferienpass 2024 für Bad Lauteberg ist ab sofort im Bürgerbüro erhältlich. Zusätzlich ist eine Vertreterin der Stadtverwaltung auf dem Kinderfest im Kurpark am Sonntag, 16. Juni, unterwegs und wird dort Ferienpässe verteilen.

Die Anmeldung zu den Veranstaltungen ist ab Sonntag, 16. Juni, möglich. Wie bereits im Vorjahr erfolgt sie ausschließlich online unter https://www.ferienpass-badlauterberg.de. Viele der angebotenen Veranstaltungen sind auch in diesem Jahr wieder kostenlos. Für einige wird jedoch eine Kostenbeteiligung erhoben, die direkt mit den Veranstaltern abzurechnen ist.

Verschiedene Vereine und Organisationen steuern Aktionen zum Ferienpassprogramm in Bad Lauterberg bei. Mit dabei sind zum Beispiel das Familienzentrum, Outdoorfriend, der Reitverein Südharz, der SoVD-Ortsverband Bad Lauterberg, der Kinderschutzbund, EC Südharz, die Schützengesellschaft Bad Lauterberg, der Nähtreff, der Harzklub-Zweigverein Barbis und die Jugendfeuerwehr Bad Lauterberg. Die Koordination läuft über die Stadtverwaltung, auch wenn es in Bad Lauterberg seit mehr als einem Jahr keine Stadtjugendpflege mehr gibt.

Für weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 05524/853165 oder schenk.m@badlauterberg.de.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Walkenried und dem Südharz: