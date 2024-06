Bad Lauterberg. Nach der Europawahl am Sonntag geht es in Bad Lauterberg weiter mit Terminen für Menschen, die sich für Politik und das Leben vor Ort interessieren.

Am Sonntag, 9. Juni, ist Europawahl. Daran können sich deutsche Staatsangehörige sowie Unionsbürger und Unionsbürgerinnen beteiligen und das Europäische Parlament wählen, also auch die Menschen in Bad Lauterberg und im restlichen Altkreis Osterode. Zum ersten Mal dürfen in Deutschland auch Jugendliche wählen, wenn sie mindestens 16 Jahre alt sind.

Demokratie leben - das geht im Südharz, wenn man sein Wahlrecht ausübt, egal ob auf europäischer, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene. Und auch, wenn man die Demokratiekonferenz besucht oder die Kommunalpolitik, also die Politik vor Ort, verfolgt, zum Beispiel, indem man der Einladung zu öffentlichen Sitzungen des Stadtrats folgt. In Bad Lauterberg trifft sich zum Beispiel am Montag, 10. Juni, der Bau-, Umwelt- und Forstausschuss. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Haus des Gastes. Auf der Tagesordnung stehen der Bebauungsplan Wiesenbek und die Burgruine Scharzfels. Die nächste Stadtratssitzung ist am Donnerstag, 20. Juni, ebenfalls ab 18 Uhr am selben Ort.

Wann findet die Demokratiekonferenz in Bad Lauterberg statt?

Die Demokratiekonferenz veranstaltet die Partnerschaft für Demokratie am Harz am Freitag, 14. Juni, ab 15 Uhr im Kursaal in Bad Lauterberg. Warum die Konferenz nicht vor der großen Wahl an diesem Sonntag stattfindet? „Wir wären auch lieber vor der Europawahl gewesen“, sagt Mitorganisator Moritz Dicty von der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie im Altkreis Osterode. „Dies ließ sich aber mit allen Beteiligten nicht mehr realisieren“, erklärt er und verrät: Der ursprüngliche Termin musste kurzfristig verschoben werden, weil man sonst auf Referenten hätte verzichten müssen.

Um trotzdem im Vorhinein über die Europawahl zu informieren, haben sich der Jugendring Harzland und die angegliederte Partnerschaft für Demokratie am Harz, sowie das Jugendforum Harzland unter anderem an der Veranstaltung zur Europawahl in Herzberg im Domeyerpark, sowie an der Veranstaltung in Walkenried, organisiert durch das neue Bündnis Bunt Vernetzt in der vergangenen Woche beteiligt.

Warum hat sich die Partnerschaft für Demokratie am Harz für Bad Lauterberg entschieden?

Wer alles referieren wird, verraten die Veranstalter in der Einladung zur Demokratiekonferenz am Freitag noch nicht. Fest steht aber: Die Schirmherrschaft trägt der Bürgermeister des diesjährigen Veranstaltungsorts Bad Lauterberg: Rolf Lange.

„Wir haben als Veranstaltungsort für unsere Demokratiekonferenz der regionalen Partnerschaft für Demokratie bewusst Bad Lauterberg gewählt, um auch im südlichen Teil unseres Fördergebiets mehr aktiv zu sein“, erläutert Dicty und betont: „Wir sind von Herrn Bürgermeister Rolf Lange und der Stadtverwaltung mit offenen Armen empfangen worden.“ Die jährliche Veranstaltung finde immer an wechselnden Orten im Fördergebiet statt.

Welches Thema hat die Demokratiekonferenz 2024?

Das Thema der diesjährigen Demokratiekonferenz lautet 75 Jahre Grundgesetz. „Die Konferenz hat zum Ziel, ein Stück weit unser Grundgesetz und seine Vorzüge zu feiern“, schreiben die Veranstalter in der Einladung und kündigen an: „Mit Initialvorträgen gehen wir auf die positiven Seiten und Errungenschaften, der zwar sicher nicht perfekten, aber womöglich besten Verfassung ein, im Anschluss bieten wir einen Raum für konstruktive Netzwerkarbeit der lokal aktiven Akteure.“

Eingeladen sind alle Unterstützerinnen und Unterstützer der Demokratie. Sie richtet sich nicht an Rechtsextreme, Sympathisanten rechtsextremer Ansichten oder Mitglieder rechter Parteien, so die Organisatoren. Das Orgateam stellt klar: „Wir behalten uns vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen.“

Die Bewirtung bei der Veranstaltung übernehmen die neuen Pächter des Kurhauses. Julia Holzvoigt, ihre Tochter Sahra und deren Partner Ennio Winkler betreiben dort seit einer Woche das Restaurant und Café Lauter-berger Genuss.

Wer bei der Demokratiekonferenz dabei sein möchte, wird gebeten, sich vorher anzumelden. Das geht per E-Mail an kuf@vielfalt-osterode.de oder über WhatsApp unter der Handynummer 015114795187.

