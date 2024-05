Bad Lauterberg. Bei dieser Veranstaltung in Bad Lauterberg machen zahlreiche Organisationen mit und verwandeln den Kurpark in einen Erlebnispark.

Im Südharz steht ein großes Event bevor

Dafür verwandelt sich der Kurpark von Bad Lauterberg in einen Erlebnispark

Viele Organisationen haben sich Attraktionen und Angebote ausgedacht

Vor allem die Kinder stehen an diesem Tag im Mittelpunkt

Auf dem Traumspielplatz in Bad Lauterberg im Harz können Familien ja schon eine Menge Spaß haben. Aber das geht auch noch eine Nummer größer, nämlich wenn sich der gesamte Kurpark in einen Spielplatz verwandelt. Das passiert einmal im Jahr beim Kinderfest. Am Sonntag, 16. Juni, ist es wieder so weit. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es dann viel zu entdecken und auszuprobieren.

„Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr wieder unser großes Kinderfest im Kurpark stattfindet und bedanken uns ganz herzlich bei unserem Sponsor Harz Energie, der dieses überhaupt in diesem Umfang möglich macht. Die Harz Energie GmbH & Co KG sponsert das Kinderfest weitere drei Jahre mit 4.000 Euro pro Jahr“, sagt Frank Hartmann, Leiter des Stadtmarketings Bad Lauterberg.

„Es wird wieder vielzählige Attraktionen geben, die die Herzen der Kinder höher schlagen lassen und fast ganz Bad Lauterberg ist mit dabei“, kündigt Hartmann an, denn das Fest ist ein Gemeinschaftsakt: Viele Organisationen wirken mit und überlegen sich Attraktionen für den Nachwuchs - und zwar für die kleinen und großen Kinder. „Fun und Action der besonderen Art für die kleinen und großen Kids sind an diesem Sonntag wieder angesagt“, verspricht der Chef des Stadtmarketings.

Kinderfest in Bad Lauterberg: Das sind die Attraktionen

„In unserem Kneipp-Heilbad spielt Bewegung als Hauptprinzip der Kneipp’schen Gesundheitslehre eine große Rolle. An diesem Tag gibt es reichlich Gelegenheit dazu“, kündigt das Stadtmarketing im Internet an.

Kinderkarussell

Riesenrutsche

Vierer-Bungee

Hüpfburg

Kletterturm

Mega-Speed-Rutsche

Vier Gewinnt XXL

Gabelstapler fahren

Kletterbaum

Ponyreiten

Kinderschminken

WingTsun

Bauernhoferlebnisse mit Annettes Kinderbauernhof

Lehrreiches mit Bauernhofpädagogin Nancy Ritter

„Weitere Programmpunkte sind in der Vorbereitung“, so Hartmann. Von der Kinofigur, die Popcorn verteilt, bis hin zu Darbietungen in der Konzertmuschel vom TSC Rot-Gold St. Andreasberg und dem AWO-Kindergarten sei alles dabei. Hinzu kommen Essen- und Getränkestände.

Diese Organisationen denken sich Angebote fürs Kinderfest in Bad Lauterberg aus

Harz Energie

MTV Lauterberg

Deutsches Rote Kreuz

Technisches Hilfswerk

Jugendfeuerwehr

Familienzentrum

Kinderschutzbund

Kino Herzberg

Lauterberger helfen sich

Sie alle tragen Hartmann zufolge tatkräftig mit Aktionen zum Fest bei und haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.

Der Eintritt sowie alle Aktionen sind frei, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Weitere Informationen zum Kinderfest erhält man bei der Touristinformation Bad Lauterberg im Harz unter der Telefonnummer 05524/853190.

