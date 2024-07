Bad Grund. Die Bergstadt Bad Grund im Harz hat eine Vielzahl von spannenden und wunderschönen Ausflugsmöglichkeiten. Diese müssen Sie gesehen haben.

Auch zu Hause können die Sommerferien schön sein. Zum Beispiel mit Ausflügen in die Bergstadt Bad Grund. Zum Beispiel bietet der Marktplatz in Bad Grund, eingerahmt von dem ehemaligen Rathaus, der St. Antonius-Kirche und dem Quisisana (früher Polizei-Kurheim Niedersachsen), dem Café Antique (früher Oberharzer Hof) sowie dem Wegweiser am anderen Ende, einen idealen Ausgangspunkt, schöne Fotomotive und auch Einkaufmöglichkeiten. Mehr Informationen gibt es unter www.bad-grund.de.

Begehrtes Fotoobjekt auf dem Markplatz in Bad Grund: der historische Wegweiser

Der Wegweise auf dem Marktplatz in Bad Grund wurde einst von dem bekannten Goslarer Bildhauer Rudolf Nickel (1890 bis 1975) geschaffen. Rudolf Nickel als geschätzter Holzbildhauer gab auf den vier etwa 2,5 Meter Holztafeln Motive aus der Geschichte, aus der Sagenwelt und aus dem Brauchtum der Bergstadt auf.

So sind Traditionen der Bergleute, die Sagenwelt mit König Hübich, des täglichen Lebens wie die Harzer Kuh zusehen. Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg ist auch zu sehen, die 1510 Schlackenbäder in Grund nahm oder das Brauchtum des Holzsägens der Frischvermählten.

Wunderschönes Dekorationsobjekt in Bad Gund: Der König Hübich-Brunnen

Der Brunnen ist mehr als nur ein beliebter Treffpunkt und ein wunderschönes Dekorationsobjekt, das Ehrenamtliche je nach Jahreszeit dekorieren. Er ist ein Zeugnis der Geschichte und Kultur der Stadt und steht im engen Zusammenhang mit der faszinierenden Sage vom Zwergenkönig Hübich. Der Sage nach war König Hübich ein gütiger und weiser Herrscher, der über ein Volk von fleißigen Zwergen unter dem Hübichenstein regierte. Die Zwerge waren für ihre Bergbaukenntnisse bekannt und halfen den Menschen in Bad Grund, Erz und andere Bodenschätze zu finden. Der Brunnen selbst symbolisiert die Verbindung zwischen der Stadt und dem sagenhaften König.

Beeindruckender Kalksteinfelsen im Harz: Der Hübichenstein

Der Hübichenstein ist ein beeindruckender Kalksteinfelsen mit Doppelgipfel. Seine zwei miteinander verbundenen Felsnadeln sind Reste von Korallenriffen. Von den Nadeln wird jedoch meistens nur die höhere, die knapp 50 Meter über die Umgebung hinausragt, als Hübichenstein assoziiert. Auf dem Gipfel befindet sich eine Adlerfigur aus Bronze als Rest eines Denkmals für Kaiser Wilhelm I. Darunter die Naturbühne, die jedes Jahr von Ehrenamtlichen zu den Feierlichkeiten von Walpurgis bespielt wird. König Hübich soll in den umliegenden Höhlen sein Zuhause haben.

Feuerwerk erhellt den Nachthimmel an Walpurgis 2024 über dem Hübichenstein. Feuerwerk im Anschluss an das Walpurgis-Theaterstück am Hübichenstein bei Bad Grund. (Archiv) © Privat | Nele Lehmberg

Arboretum Bad Grund: Der Weltwald und die Wanderwege

Der Weltwald Harz (bis 2009 Arboretum Bad Grund) ist ein Arboretum, also eine Baumsammlung, am Nordwestrand der Gemeinde. Er besteht seit 1975. Verantwortlich ist das zu den Niedersächsischen Landesforsten gehörende Forstamt Riefensbeek. Auf dem Gebiet wurden auf einer Fläche von etwa 100 Hektar 285 Baum- und 238 Straucharten aus verschiedenen Wäldern der gemäßigten Klimazone angepflanzt und bewirtschaftet. Insgesamt befinden sich hier 113.000 Gehölze. Zahlreiche beliebte Wanderwege ranken sich um den Weltwald.

Auch interessant

Tourismus Arboretum im Harz: Das hat der Weltwald bei Bad Grund zu bieten Von David Krebs

Lost Place im Harz: Hotel Schönhofsblick

Ehemaliges beliebtes Ausflugshotel und heute ein Lost Place. Trotzdem hat man von dort aus noch heute noch einen schönen Blick über Bad Grund. Am ehemaligen Hotel auf dem Eichelberg in Bad Grund kann man die wechselvolle Geschichte noch spüren und die Gegend genießen.

Auch interessant

Lost Place im Harz Im Harz: Vom beliebten Hotel zum Tatort – und zum Lost Place Von Herma Niemann

Märchental bei Bad Grund

Jedes Märchenhaus und alle Märchenfiguren sind in mühevoller Handarbeit gebaut und geschnitzt. Es werden folgende Märchen gezeigt: „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, „Hänsel und Gretel“, „Rotkäppchen“ und „Dornröschen“. Jedes Märchen ist in fünf Bühnenbildern dargestellt, die sich mittels Drehmechanismus bewegen. Außerdem werden in weiteren Häusern Grundner Sagen und Brauchtümer gezeigt.

Minigolf, Erlebniszentrum und Museen - In Bad Grund gibt es so einiges, um sich die Zeit zu vertreiben

Beim Minigolf sind die Spielzeiten von April bis Oktober: Montag bis Sonntag ab 11. 30 Uhr (kein Ruhetag) – bei schlechtem Wetter bleibt die Anlage geschlossen. Gruppentermine gibt es auf Anfrage.

Im Höhlen-Erlebnis-Zentrum begegnet man spannender Erdgeschichte sowie einem Höhepunkt der europäischen Höhlenarchäologie und DNA-Forschung. Museum und Höhle zeugen von uralten Geheimnissen einer faszinierenden Unterwelt: Hier trifft man auf die Toten aus der Lichtensteinhöhle bei Förste – die weltweit älteste, genetisch nachgewiesene Großfamilie der Bronzezeit – bis jetzt jedenfalls – und auf ihr nachgebautes Höhlengrab und sogar auf heute lebende Nachfahren des Clans.

Der Harz zeigt sich vom Friedhof in Nienstedt bei Förste im Herbstlook. Im Höhlen-Erlebniszentrum in Bad Grund findet man das nachgebaute Höhlengrab der ältesten Großfamilie der Bronzezeit, die aus dem Weiler südlich des Harzes stammt. (Archiv) © FMN | Kevin Kulke

Das Uhrenmuseum Bad Grund gehört mit seinen rund 1600 Exponaten aus rund 600 Jahren Zeitmessung auf 800 Quadratmetern zu einer der größten Sammlungen Europas. Es erfreut sich zunehmenden Besucherzuwachs und überregionaler Bedeutung. Die einzelnen Abteilungen (Elementar-, Armband-, Taschen-, Schwarzwald-, Elektrische-, Schiffs-, Präzisions- und Turmuhren) führen von der Gotik, Renaissance, Barock und Biedermeier über Gründerzeit und Jugendstil bis in die fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts und präsentieren so eine eindrucksvolle, lebendige Entwicklung der Zeitmessung die jeden Besucher begeistert.

Wandern und Bergbau im Harz

Der Albertturm ist eine bei Wanderern eine beliebte Wanderbaude. Dort können sich Wanderer ausruhen und Snacks genießen, die Baude wird gerade durch den Harzklub Zweigverein Bad Grund ehrenamtlich renoviert. Snacks und Getränke gibt es gegen Vertrauen und Bargeld.

Die Schachtanlage Knesebeck gehört zur 1992 stillgelegten Grube „Hilfe Gottes“ in Bad Grund, dem letzten Erzbergwerk des Oberharzes. Das Bergbaumuseum zeigt die technische Entwicklung der unter Denkmalschutz stehenden Anlage von der Mitte des letzten Jahrhunderts bis zum Betriebsende. Hier finden Besucher Gerätschaften, die einst benutzt wurden, auch der Untertagebetrieb und die einstigen Betriebsabläufe werden anschaulich dargestellt.

Der Taubenborner Teich ist ein beliebtes Ziel für Einheimische, Urlauber und Ausflügler in Bad Grund. Der Teich liegt oberhalb von Bad Grund auf dem Taubenborn, einem 415 Meter hohen Berg, umgeben von Wäldern und Wiesen. Er ist ein idealer Ort, um sich zu erholen und die Schönheit der Natur zu genießen.

Naherholungsgebiet und vielleicht auch Inbegriff für „schöner wohnen“: der Teich auf dem Taubenbenborn. (Archiv) © HK | Herma Niemann

Und alle, die freihaben und sich handwerklich gerne beschäftigen?

Die können sich ehrenamtlich jedes Wochenende bei der Sanierung des Hauses am Markt 7 der Bürgergenossenschaft Bad Grund betätigen. Dort werden nicht nur Spenden, sondern auch immer handwerklich begabte Macher benötigt. Interessierte können sich unter genossenschaft@zukunftsbergstadt.de melden.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: