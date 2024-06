Braunlage/Hohegeiß. Massenhaft blaue Körner in Hohegeiß bis hin zu einem Fuchsbau: Die Polizei Goslar spricht von einer „bösen Absicht gegenüber Tieren“.

Über den Gehweg bis hin zu einem Schuppen: In Hohegeiß hat die Polizei massenhaft blaue Körner in der Kirchstraße gefunden und geht von „einer bösen Absicht gegenüber Tieren“ aus. Darüber informiert die Polizeiinspektion Goslar in einem Schreiben. Demnach habe ein Unbekannter die Körner zwischen Donnerstag und Sonntag, 20. bis 23. Juni, vom Gehweg der Kirchstraße beginnend auf ein dortiges Grundstück bis hin zu einem Schuppen verstreut, in dem sich eine Fuchsfamilie aufhält. Tatbegehung und Masse der blauen Körnern ließe eine „bösen Absicht gegenüber Tieren“ annehmen.

„Bei den blauen Körnern handelt es sich sehr wahrscheinlich um Giftköder, die für Kinder und Haustiere gefährlich sein können“, teilt die Polizei außerdem mit. Ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizeistation Braunlage bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter Telefon 05520/9326-15 zu melden.

