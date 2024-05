Teichhütte. Ortsfeuerwehren Gittelde und Windhausen sind bei Fahrzeugbrand in Teichhütte im Einsatz. Polizei ermittelt. Das ist passiert.

4.06 Uhr am Donnerstag, 30. Mai: Die Ortsfeuerwehren Gittelde und Windhausen werden alarmiert. In Teichhütte brennt ein Pkw.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte hat das Feuer bereits auf das gesamte Fahrzeug übergegriffen. Denis Starfinger, stellvertretender Ortsbrandmeister und Pressesprecher der Gittelder Wehr, berichtet: „Unter Atemschutz wurde zügig ein Löschangriff mit Wasser erfolgreich vorgenommen. Angrenzende Bepflanzung und eine in unmittelbarer Nähe befindliche Straßenbeleuchtung konnten so geschützt werden.“

Pkw in Teichhütte brennt: Liese muss geschützt werden

In unmittelbarer Nähe fließt die Liese. Dem Gewässerschutz gilt dann die nächste Sorge, denn die Ausbreitung ausgelaufener Betriebsstoffe des in Flammen stehenden Pkw muss verhindert werden. „Gemeinsam mit dem Landkreis Göttingen wurde vorsorglich eine Ölsperre auf dem nahegelegenen fließenden Gewässer errichtet“, so Starfinger weiter.

Die Brandbekämpfung mit Wasser zeigt schnell Erfolg. © Ortsfeuerwehr Gittelde | Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Bad Grund

Dem Bericht Starfingers zufolge sind keine Personen verletzt worden. Die Ursache des Feuers und auch die Schadenshöhe stehen jedoch noch nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

„Die Gemeindestraße musste im betroffenen Bereich während der gesamten Einsatzdauer und den anschließenden Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma voll gesperrt werden“, erklärt Starfinger abschließend.

Ölsperren sollen auf dem Bach „Liese“ eine Ausbreitung auslaufender Betriebsstoffe verhindern. © Ortsfeuerwehr Gittelde | Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Bad Grund

Im Einsatz waren die Feuerwehr Gittelde (TLF, LF), die Feuerwehr Windhausen (LF, MTW), Polizei mit der Besatzung eines Streifenwagens, Mitarbeiter des Landkreises Göttingen und der Straßenreinigung.

ffw/kic