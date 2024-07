Ballenstedt. Es gehört zum Festival dazu: Viele der 25.000 Besucher machen sich vom Gelände auf den Weg zur Teufelsmauer. Wir haben sie begleitet.

Vom Festivalgelände sieht es aus wie ein sanft ansteigender Hügel. Ein Trampelpfad schlängelt sich durch das grün-gelbliche Gras. Kleine Gruppen, aber auch einzelne Besucher stapfen gemächlich den Pfad entlang, um zur zerklüfteten Steinformation auf dem Hügelkamm zu gelangen. Es ist eine Mini-Wanderung zur Teufelsmauer, die Besucher des Rock-Harz-Festivals Jahr für Jahr auf sich nehmen. Wobei „Wanderung“ etwas übertrieben klingt: Für den Aufstieg brauchen die meisten der Wandernden etwa 20 Minuten. Das sagen jedenfalls diejenigen, die wir unterwegs fragen.

Vom Festivalgelände des Rock Harz hoch zur zu Teufelsmauer steigen, ist inzwischen Kult. © FMN | Anna Lucy Richter

Aber beginnen wir am Anfang: Will man zur Teufelsmauer, muss man sich zum südlichen Rand des Festivalgeländes wagen, vorbei an schier endlosen Reihen von Zelten und Wohnmobilen. Treten die Wanderer dann durch den metallenen Bauzaun, der das Gelände begrenzt, verweist ein großes Transparent auf den Weg zur Teufelsmauer. Der erste Anstieg ist tatsächlich sanft, doch schon etwas steiler, als er von unten aussieht. Hier – und auch sonst auf dem Pfad – müssen die Festivalgäste aufpassen, wo sie hintreten. Denn der Weg ist uneben, voller Steine und Löcher. Naturbelassen eben.

Rock Harz: Vogelbeobachter und Piraten laufen zur Teufelsmauer hinauf

Nach dem ersten Anstieg treffen wir auf einen Mann mit Cowboyhut und Fernglas, der einen Baum anzustarren scheint. Was er da macht? Einen Vogel beobachten. Benedikt erklärt ein paar Freunden, die ihn begleiten gerade, welche Vögel sie hier sehen könnten – Feldlerchen, Goldammern, Turmfalken und Rotmilane. „Ich bin seit zehn oder elf Jahren auf dem Rock Harz. Durch mein Hobby habe ich festgestellt, dass die Habitate hier ein bisschen anders sind, darum beobachte ich hier Vögel“, erklärt er. Mit seiner Freundesgruppe möchte er dieses Jahr jeden Tag auf die Teufelsmauer steigen – „mindestens“, sagt Charlotte. „Aber es ist ziemlich anstrengend“, gibt sie zu, „wir kommen aus dem Emsland und da ist alles flach.“ Die Pausen zum Vögel beobachten, kommen ihr also ganz gelegen.

Während der nächsten Etappe klettert eine Gruppe mit Piratenhüten an uns vorbei. „Der Käpt‘n“, wie er sich vorstellt, trägt sogar ein richtiges Piratenkostüm, mit Rüschenhemd, goldbestickter Samtweste und Ledertaschen am Gürtel. Wieso nimmt er den kurzen Aufstieg zur Teufelsmauer auf sich? „Weil sie da ist“, antwortet er mit tiefer, kratzender Stimme. Die schlichte Existenz eines Berges sei Grund genug, ihn hinaufzusteigen, erklärt er. Und: „Der Käpt‘n hat immer recht.“ Damit stapfen die Piraten weiter – und beginnen mit dem letzten Stück des Weges, das auch das steilste ist.

Eine schmale, steile Steintreppe führt auf die Teufelsmauer hinauf. © FMN | Anna Lucy Richter

Vom Rock-Harz-Gelände zur Teufelsmauer: Lohnt sich der Aufstieg?

Hier müssen die Wanderer wirklich aufpassen, um auf dem staubigen Boden nicht abzurutschen. Schnell ist es geschafft, schließlich ist es kein weiter Weg. Auf dem Hügelkamm angekommen, schlägt der Wind mit heftiger Wucht ins Gesicht und bläst die Haare wild in alle Richtungen. Über eine schmale Treppe durch einen engen Spalt in der Gesteinsformation geht es nach oben auf ihre Spitze. Nur eine Person passt hier durch, darum müssen diejenigen, die hochklettern wollen, erst warten, bis die herabsteigenden unten angekommen sind. An einem Metallgeländer können sich die Besucher beim Aufstieg festhalten, während der Wind heftig an ihnen zerrt.

Alex und David sind zum höchsten Punkt der Teufelsmauer hochgeklettert. © FMN | Anna Lucy Richter

Doch die Aussicht ist es wert. Meilenweit reicht der Blick: Weite grüne und braune Felder ziehen sich bis zum Horizont, immer wieder unterbrochen von Bäumen. Von oben sehen sie aus wie kleine Punkte. Und mitten in der friedlichen Idylle die große, rechteckige Fläche, auf der sich helle Wohnwagen, Autos und Zelte aneinander reihen: das Festivalgelände. „Einmal jedes Rock Harz ist es Pflicht, hier hochzusteigen“, sagt Alex.

Mit Sonnenbrille und Bier in der Hand steht er oben auf der Teufelsmauer. Er trägt eine Mischung aus Leder- und Jeansjacke voller Patches und dazu einen rot-karierten, schottischen Kilt. Der starke Wind hier oben mache ihm aber nichts aus, erzählt er. Auch vor der schmalen, in den Stein gehauenen Treppe hat er keine Angst, schließlich sei das schon sein drittes Mal auf dem Festival – und damit auf der Mauerspitze. „Hier oben“, sagt Alex abschließend, „hat man einfach einen perfekten Ausblick auf das Festival.“

